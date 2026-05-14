Dimite el ministro de Sanidad de Reino Unido y pide a Starmer "facilitar" el proceso para sucederle

El primer ministro afirma que hará frente a "cualquier desafío de liderazgo que se le presente" a medida que crece el cerco a su alrededor

Asegura que Streeting "seguirá desempeñando un papel importante" en el Partido Laborista "durante muchos años"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad de Reino Unido, Wes Streeting, ha presentado este jueves su dimisión a medida que crece la tensión y el cerco en torno al primer ministro, Keir Starmer, al que buscan presionar para que dimita tras la debacle electoral del Partido Laborista en las pasadas elecciones locales.

Así, ha pedido a Starmer "facilitar" el proceso para sucederle al frente del Gobierno ahora que "está claro que no liderará el Partido Laborista" de cara a las próximas elecciones generales, tal y como ha indicado Streeting en una carta difundida a través de redes sociales.

"Los diputados y sindicatos laboristas desean que el debate sobre el futuro sea una batalla de ideas, no de personalidades ni de mezquinas luchas internas. Debe ser un debate amplio y con la mejor selección posible de candidatos. Apoyo este enfoque y espero que usted lo facilite", ha apuntado.

"Servir como su ministro de Sanidad ha sido la mayor alegría de mi vida y, a pesar de nuestras diferencias esta semana, le sigo profundamente agradecido por la oportunidad de servirle y lamento enormemente dejar el Gobierno de esta manera", ha aseverado, antes de expresar que "no cabe duda de la impopularidad del Gobierno, un factor determinante en las derrotas sufridas en Inglaterra, Escocia y Gales".

"Los buenos militantes laboristas perdieron sin tener culpa alguna. Hay muchas razones que podríamos señalar: desde errores individuales en materia de política, como la decisión de recortar la ayuda para la calefacción en invierno, hasta la libertad de expresión de los ciudadanos, todo lo cual ha provocado que el país desconozca quiénes somos y qué representamos realmente", ha explicado.

BUENOS RESULTADOS PARA SU MINISTERIO

Streeting, que ha dicho haber perdido la confianza en el mandatario, ha destacado los buenos resultados obtenidos por su Ministerio con él al frente de la cartera, y ha dicho haber "cumplido" con su misión.

"Las cifras confirman que hemos superado nuestro objetivo de reducción de tiempos de espera a pesar de las huelgas, y que las listas de espera han disminuido en 110.000 personas en marzo, la mayor reducción mensual desde 2008, sin contar con la pandemia de coronavirus", ha aclarado.

"Esto significa que estamos en la senda para lograr la mejora más rápida en los tiempos de espera de la Sanidad en la historia. La única cuestión que importa en el gobierno es si dejamos a nuestros sucesores una situación mejor que la que heredamos. Los tiempos de respuesta de las ambulancias para infartos e ictus son ahora los más rápidos de los últimos cinco años", ha resaltado.

Por su parte, el propio Starmer ha asegurado que "hará frente a cualquier desafío de liderazgo que se le presente", tal y como han indicado desde Downing Street. Así, han confirmado que su postura no ha variado a lo largo de la semana y que seguirá al frente del Ejecutivo a pesar de esta última dimisión, la quinta en el seno de su gabinete desde que comenzó la crisis.

Más tarde, el primer ministro ha lamentado que Streeting ya no forme parte de su gabinete "para contribuir a la transformación" del Servicio Nacional de Salud, si bien ha asegurado que el político "seguirá desempeñando un papel importante" en el Partido Laborista "durante muchos años".

"Los resultados de las elecciones locales de la semana pasada fueron extremadamente duros. Sé que muchos colegas vieron cómo buenos amigos perdían sus escaños. Todos en nuestro partido somos plenamente conscientes de que nuestros oponentes son más peligrosos que nunca. Representan una verdadera amenaza para los valores que defendemos, para las comunidades que representamos y para el país que amamos", ha reconocido en una misiva enviada a Streeting.

En este sentido, ha afirmado que es su "responsabilidad estar a la altura". "Como parte de ello, debemos cumplir todas las promesas que le hicimos al país, incluida nuestra promesa de dejar atrás el caos que fue rotundamente rechazado por el pueblo británico en las últimas elecciones generales", ha argüido.

"Espero que podamos trabajar juntos para demostrar que el Partido Laborista, en el poder, puede abordar los problemas que nuestros oponentes explotan, puede infundir esperanza donde ellos buscan la desesperación y unir a la gente frente aquellos que buscan la división", ha zanjado.