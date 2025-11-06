MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra ha decidido este jueves mantener el tipo de interés de referencia para sus operaciones en el 4%, en una decisión muy dividida, ya que cuatro de los nueve miembros del órgano de decisión se mostraron a favor de recortar en un cuarto de punto el precio del dinero, hasta el 3,75%.

La 'Vieja Dama de Threadneedle Street' ha salvado así sin cambios la última reunión de política monetaria antes de la presentación a finales de mes por parte del Gobierno del Presupuesto de Otoño, aunque ha dejado abierta a futuros recortes de tipos si continúan los avances en el proceso desinflacionario.

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra no volverá a reunirse para analizar los tipos de interés hasta el próximo 18 de diciembre.

En su decisión, la institución considera que la inflación ha alcanzado su punto máximo, después de mantenerse sin cambios en el 3,8% desde julio, mientras continúan los progresos en la desinflación subyacente, respaldados por la postura aún restrictiva de la política monetaria, lo que se refleja en una moderación del crecimiento salarial y de la inflación de los servicios.

En este sentido, el Comité del Banco de Inglaterra considera que el riesgo de una mayor persistencia de la inflación "se ha atenuado recientemente", mientras que el riesgo para la inflación a medio plazo derivado de una menor demanda se ha hecho más evidente, de modo que, en general, los riesgos están ahora más equilibrados.

Asimismo, el carácter restrictivo de la política monetaria ha disminuido a medida que se ha reducido el tipo de interés oficial y la magnitud de futuras reducciones dependerá de la evolución de las perspectivas de inflación, por lo que si continúa el progreso en la desinflación "es probable que el tipo de interés oficial siga una senda descendente gradual".

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, que con su voto favorable a mantener estable la tasa decantó finalmente la decisión, ha comentado que prefería "esperar y ver" si las presiones inflacionistas continuaban disminuyendo y si el presupuesto de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, tiene algún impacto.

"Hoy mantuvimos los tipos de interés en el 4%. Seguimos creyendo que los tipos están en una senda descendente gradual, pero debemos asegurarnos de que la inflación esté encaminada para regresar a nuestro objetivo del 2% antes de volver a reducirlos", apuntó.