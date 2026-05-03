Dos muertos por una explosión en una vivienda de Bristol

May 3, 2026, Bristol, Bristol, UK: Bristol, UK. Emergency services, police and EOD bomb disposal attend an incident in Sterncourt Road in Frenchay after an explosion was reported around 6.30am this morning. Roads have been closed and a number of homes hav - Europa Press/Contacto/Simon Chapman

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas adultas --hombre y mujer-- han muerto en explosión ocurrida este domingo en Bristol, concretamente en la calle Sterncourt, según han confirmado la Policía de Avon y la de Somerset.

La primera llamada a la Policía fue recibida a las 6.17 horas por un "incidente doméstico", ha explicado el superintendente Matt Ebbs. La explosión ocurrió a las 6.30, antes de que llegaran los agentes. Hay tres personas trasladadas a hospitales: un hombre, una mujer y un menor, todos los heridas de carácter leve.

"La causa del incidente está siendo tratada como sospechosa y se ha declarado incidente grave. Dos personas adultas han muerto en sus domicilios", ha indicado la Policía.

Descarta por el momento un posible móvil terrorista y no busca a ningún sospechoso. "Ante el reciente cambio en el nivel de amenaza en Reino Unido nos gustaría insistir a la población que no estamos tratando esta cuestión como presunto incidente terrorista", ha indicado. "La investigación está en su primera fase, pero en este momento no estamos buscando a nadie en relación con este incidente", han añadido.

La zona está ya acordonada para proteger a la población y facilitar la investigación de peritos y de artificieros del Ejército movilizados como medida de precaución, ha señalado Ebbs.

La Policía define el "incidente grave" como "un acontecimiento o situación con una serie de consecuencias graves que requiere acciones especiales para su gestión con la participación de uno o más organismos de emergencia".