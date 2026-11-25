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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eurostar, el servicio de tren de alta velocidad que conecta Reino Unido con Europa continental, ha informado de cancelaciones y graves interrupciones que afectan a la conexión ferroviaria entre Londres y París debido a una huelga imprevista.

"Debido a una huelga imprevista hoy, estamos experimentando cancelaciones y graves interrupciones en nuestros trenes entre Londres y París", ha anunciado la compañía, advirtiendo de que otras rutas también podrían verse afectadas.

A través de actualizaciones en sus redes sociales, Eurostar ha informado de que el servicio se ha visto afectado "en ambos sentidos" por la huelga imprevista, que se produjo de forma espontánea, por lo que la situación está en constante evolución y la empresa trata de adaptarse lo mejor posible.

"Las conversaciones con el sindicato continúan y la empresa mantiene su disposición a entablar un diálogo constructivo", ha añadido.

Según el panel horario de la compañía, tres trenes con destino París y salida en la estación londinense de St. Pancras han sido cancelados, así como otros tres con el recorrido inverso, mientras que otros dos en cada sentido experimentan retrasos.

Si bien los servicios a Bruselas y Ámsterdam no se estarían viendo directamente afectados, la compañía ha avisado de que podrían sufrir algunas interrupciones indirectas.

De este modo, ha pedido a los pasajeros afectados por las cancelaciones que no acudan a la estación y les recomienda cambiar su viaje para otro día, para lo que podrán canjear su billete gratuitamente para viajar en otra fecha u hora en la misma clase en función de la disponibilidad.

En el caso de los afectados, Eurostar ofrece la posibilidad de cambiar la reserva gratis para viajar en la misma clase en otra fecha u hora, así como la opción de cancelarla y solicitar solicita un bono electrónico para usar en los 12 meses posteriores o cancelar la reserva y pedir un reembolso.