R.Unido.- AMP.- Imputan diez cargos de intento de asesinato al detenido por el apuñalamiento en un tren en Inglaterra

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han imputado diez cargos de intento de asesinato al hombre detenido como presunto responsable del apuñalamiento múltiple perpetrado el sábado por la tarde en un tren en Inglaterra, después de que la otra persona arrestada por estos hechos quedase el domingo en libertad sin cargos.

El único sospechoso, Anthony Williams, de 32 años, ha sido imputado formalmente antes de comparecer por primera vez ante un juez, según la Policía de Transportes, que incluye también dentro de la lista de cargos otros por posesión de arma blanca y agresión.

Un responsable del organismo, Stuart Cundy, ha apuntado en un comunicado que las pesquisas siguen abiertas, entre otras razones para determinar si Williams pudo cometer otros delitos, y ha instado a no difundir informaciones que puedan perjudicar "la integridad de la investigación" o los procedimientos judiciales ya en marcha.

El tribunal de Cambridge, ante el que ha comparecido Williams cerca del mediodía, ha determinado que siga en prisión provisional y ha fijado la próxima vista para el 1 de diciembre, según la radiotelevisión pública BBC.

El ataque, que no se examina como terrorista, tuvo lugar en el interior de un tren en la estación de Huntington, a unos 120 kilómetros al norte de Londres, y se saldó con once heridos, uno de ellos un miembro del personal ferroviario que intentó detener al atacante y que fue ingresado en estado crítico.

La ministra de Transporte, Heidi Alexander, ha afirmado este lunes en varias entrevistas que este empleado está "crítico pero estable" y ha alabado su valentía, diciendo incluso que actuó como un "héroe". "Se puso a sí mismo en peligro y hay personas que hoy no estarían vivas de no ser por sus acciones", ha resaltado.