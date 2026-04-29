R.Unido.- AMP.- Al menos dos heridos en un ataque contra un sinagoga en el norte de Londres

Archivo - Imagen de archivo de vehículos de la Policía británica. - Europa Press/Contacto/Dinendra Haria - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles en un ataque perpetrado contra una sinagoga situada en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, la capital de Reino Unido, según ha informado la ONG judía de respuesta ante emergencias Shomrim.

La organización ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales que el incidente ha tenido lugar en el noroeste de la ciudad y que, tras en un primer momento tras el ataque, el principal sospechoso huyó del lugar de los hechos con el arma en la mano.

Sin embargo, poco después varios miembros de la organización han logrado retenerlo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que han procedido a detenerlo para trasladarlo a Comisaría. Mientras, las víctimas están siendo atendidas por unidades del servicio de ambulancia judío Hatzola.

El primer ministro del país, Keir Starmer, ha reaccionado poco después al ataque, el cual ha descrito como "muy preocupante" durante una intervención ante los diputados en la Cámara de los Comunes.

"Esto es profundamente preocupante para todos los que estamos en esta Cámara", ha aseverado, al tiempo que ha confirmado que ya se ha abierto una investigación al respecto". "Todos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "existe una absoluta y clara determinación de lidiar con cualquier ataque de este tipo, esos que se han estado viendo demasiado a menudo últimamente", según informaciones recogidas por el diario 'The Guardian'.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron el lunes que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía, una cifra a la que se suma el hombre detenido esta mañana.

Esta ola de detenciones comenzó a finales de marzo en el marco de una serie de operaciones policiales puestas en marcha a raíz de una serie de ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros eventos o comercios de este tipo. De momento, la Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.