La Policía detiene al exembajador de Reino Unido en EEUU Peter Mandelson por sus vínculos con Epstein

February 23, 2026, London, London, UK: London, UK. Former UK ambassador to the United States, Peter Mandelson is seen outside his house in London. - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido este lunes al exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson por "sospechas de mala conducta en un cargo público" debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Fue detenido en un domicilio en Camden el lunes 23 de febrero y ha sido llevado a una comisaría de la Policía de Londres para ser interrogado", ha indicado en un breve comunicado un portavoz de la Policía.

Esto se produce tras varias órdenes de registro en sus domicilios en Camden, en el norte de Londres, y en Wiltshire, condado ubicado al oeste de la capital británica. El exembajador ha tildado las acusaciones en su contra de "falsas".

El nombramiento de Mandelson en diciembre de 2024 ha puesto entre las cuerdas al primer ministro británico, Keir Starmer, que ha tenido que salir al paso y pedir disculpas por confiar en la palabra del exembajador, defendiendo que desconocía la profundidad, la magnitud y el alcance de su relación con Epstein.

Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue destituido de su cargo diplomático en septiembre tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein y decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero.

El Departamento de Justicia estadounidense difundió el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos relacionados con el caso de Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

Mandelson, quien fuera comisario europeo de Comercio, está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

Los archivos, que revelan mensajes íntimos entre Mandelson y Epstein, incluyen una fotografía del exministro británico en ropa interior junto a una mujer, cuyo rostro está oculto o difuminado. El político también estuvo alojado en la vivienda de Epstein en Manhattan en 2009 mientras cumplía una condena de arresto domiciliario por prostitución de menores.

El escándalo de Epstein se ha llevado por delante a Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro, quien fuera el responsable de la decisión de nombrar a Mandelson en el cargo. Otras figuras, como el que fuera su director de comunicación, Tim Allan, y su secretario de gabinete, Chris Wormald, también han presentado su dimisión.