R.Unido.- AMP.- Reino Unido investiga disparos de advertencia de un buque ruso cerca de un yate en el Canal de la Mancha

FILED - 16 June 2026, United Kingdom, ---: An undated file handout photo issued by the Ministry of Defence of RFN Admiral Grigorovich monitored by RFA Tideforce. Sailors on a Russian warship fired a warning shot at a yacht that came near it in the English - -/Mod Crown Copyright via PA Wir / DPA

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Reino Unido está investigando una serie de disparos de advertencia efectuados por un buque de guerra ruso cerca de un yate británico en el Canal de la Mancha pocos días después de que las autoridades incautaran un petrolero vinculado a Moscú en la misma zona.

El incidente ha sido registrado sobre las 11.40 horas (hora local) de este martes entre la isla de Wight y Normandía. Los disparos habrían sido efectuados por la fragata rusa Admiral Grigorovich a una distancia aproximada de 450 metros del yate, según ha informado la cadena británica BBC.

Según informaciones preliminares, los hechos ocurrieron a 20 millas naúticas --unos 30 kilómetros-- al sur de la isla de Wight fuera de las aguas territoriales de Reino Unido, y no habrían producido daños materiales ni heridos.

La Marina Real británica interceptó a primera hora del domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia, la flota de barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales en el marco de la guerra de Ucrania.

El barco fue identificado por el Ministerio de Defensa británico como el carguero 'Smyrtos'. Si bien la intercepción de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el Báltico, fue la primera vez que Reino Unido se encargaba de una operación de este tipo.

RUSIA CONFIRMA LOS DISPAROS

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado posteriormente en un comunicado que la tripulación de la fragata rusa avistó el yate 'Bright Future', con bandera británica, y realizó disparos "preventivos" cerca de la embarcación tras percatarse de que "se acercaba de forma peligrosa" hacia el buque ruso.

"De conformidad con el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en el Mar, la tripulación de la fragata intentó en varias ocasiones contactar con la embarcación civil a través de un canal de radio internacional. No hubo cambios en la trayectoria del yate ni respuesta a las solicitudes realizadas por el canal de radio internacional", ha indicado.

Asimismo, la cartera de Defensa rusa ha detallado que la tripulación de la fragata rusa lanzó "bengalas" e hizo sonar "señales acústicas" a fin de advertir al yate, que seguía aproximándose a la fragata. "A pesar de estas precauciones, la embarcación continuó acercándose peligrosamente", ha agregado.

Tras pasar inadvertidas dichas advertencias y cuando la distancia entre ambas embarcaciones se redujo a 150 metros, "el comandante de la fragata decidió abrir fuego preventivo contra la trayectoria de la embarcación con armas ligeras". "El yate, con bandera británica, cambió inmediatamente de rumbo y continuó alejándose del buque de guerra ruso", ha precisado.

El Ministerio de Defensa ruso ha defendido que la tripulación de la fragata Grigorovich "actuó en estricta conformidad con las normas marítimas internacionales y tomó todas las medidas necesarias para prevenir el incidente", que se ha saldado sin heridos.