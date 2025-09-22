Hasta seis ONG británicas apartan de sus patronatos a la duquesa de York por un mensaje a Epstein

September 2, 2021, Zabrze, Warsaw, Poland: September 2 , 2021 Zabrze in southern Poland . The Silesian Center for Heart Diseases Hospital . Duchess of York Sarah Ferguson visited the children suffering from heart disease . .Photo by Rafal Klimkiewicz / E - Europa Press/Contacto/Rafal Klimkiewicz

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis ONG británicas han expulsado de su patronato a la duquesa de York, Sarah Ferguson, después de que saliese a la luz un correo eléctrico en la que la exmujer del príncipe Andrés se refería al magnate Jeffrey Epstein como "amigo".

En la lista están Julia's House, que ayuda a familias con niños enfermos; The Teenage Cancer Trust, que apoya a menores enfermos de cáncer; la British Heart Foundation, que apoya la investigación cardiovascular; The Natasha Allergy Research Foundation, sobre alergias infantiles; la Children's Literacy Charity, que fomenta que menores desfavorecidos aprendan a leer, y la organización Prevent Breast Cancer, centrada en la prevención del cáncer de mama.

El mensaje se remonta al año 2011, después de que la duquesa supuestamente hubiese roto relaciones con el empresario, acusado de tráfico de menores. En privado, se disculpaba por dejarle de lado en público: "Siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia".

Pese a que un portavoz de Ferguson ha alegado que, con este correo, sólo pretendía evitar una potencial denuncia por difamación, la polémica ha llevado a Julia's House a romper lazos. La organización entiende que "sería inapropiado" que la duquesa siguiese como patrona, según un portavoz citado por la BBC y que agradece el apoyo durante estos años.

El príncipe Andrés ya quedó apartado de la Casa Real británica a raíz de sus relaciones directas con Epstein y accedió a pagar a una de las víctimas de la trama a cambio de zanjar un proceso judicial.