Archivo - September 10, 2019, London, UK, UK: London, UK. Lord Peter Mandelson departs from Westminster Abbey in London after attending .a memorial service for Lord Paddy Ashdown. Lord Ashdown became the leader of the newly formed Liberal Democrats create - Europa Press/Contacto/Dinendra Haria - Archivo

El primer ministro británico responde que no se le informó de que el embajador en Estados Unidos falló una evaluación crítica de seguridad

Su oficina publica un email interno que detalla una reunión con funcionarios en la que expresó su descontento

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado que comparecerá el lunes ante el Parlamento británico para explicar por qué el embajador del país en Estados Unidos, Peter Mandelson, asumió el cargo a pesar de que no había pasado con éxito el escrutinio de seguridad que deben cumplir los diplomáticos para garantizar que su desempeño no está condicionado por intereses ajenos al país.

El último escándalo que rodea a Mandelson, que llegó a acabar detenido en febrero por sus vínculos con el fallecido empresario y traficante sexual estadounidense, Jeffrey Epstein, se ha llevado por delante este jueves al subsecretario de Exteriores Olly Robbins y provocado que Starmer haya tenido que dedicar parte de su visita a Francia de este viernes a responder a los medios sobre esta cuestión.

En una breve comparecencia, Starmer se ha declarado "absolutamente furioso" sobre el hecho de que nadie del Gobierno recibió la noticia de que Mandelson había fallado esta evaluación. "Me parece imperdonable que no me dijeran nada", ha lamentado el primer ministro británico, "mientras al mismo tiempo yo estaba informando al Parlamento de que todo este proceso se había ajustado a derecho".

"No solo no me lo dijeron a mí: no se lo dijeron a ningún ministro", ha añadido Starmer, de ahí que haya declarado su intención de comparecer el lunes ante el Parlamento para "explicar todos los hechos pertinentes, en aras de la auténtica transparencia, para que el Parlamento tenga una imagen completa" de lo ocurrido. Robbins, de hecho, también ha sido citado por el Parlamento británico para que responda el próximo martes sobre lo ocurrido.

SU OFICINA DIFUNDE UN EMAIL INTERNO

Más tarde, su oficina ha difundido un mensaje interno en formato correo electrónico firmado por el secretario privado de Starmer, Dan York-Smith, en el que consta una reunión celebrada el martes y en la que trasladó su malestar por esta cuestión.

Asimismo, ha publicado una plantilla en blanco de la evaluación que tuvo que realizar la agencia de verificación y que fue posteriormente enviada a Exteriores. Dicha evaluación se certifica mediante un sistema de semáforo que, en el caso de Mandelson, aparecía señalado en rojo, indicando un nivel de preocupación "alto" y, por tanto, de denegar la autorización de seguridad.

Todo esto ocurre en medio de numerosos llamamientos de las últimas horas para que Starmer presente su dimisión inmediata dada la magnitud de lo ocurrido, desde los formulados por Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador y líder de la oposición, hasta el ministro principal de Escocia, John Swinney.

El líder del partido Liberal Demócrata, Ed Davey, se ha sumado a las peticiones y recalcado que si Starmer mintió sobre el veto de Exteriores a Mandelson, "tiene que irse". "El Laborismo prometió limpiar la política y ahora están siendo igual de malos que los conservadores", ha afeado en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, ha afirmado este viernes en declaraciones a la prensa que mantiene su postura de que Starmer dimita después de que ya pidiera su salida a principios de febrero por el escándalo, según ha recogido Sky News.