R.Unido.-AMP.- Starmer tilda de "desconcertante" que le ocultaran información clave sobre el nombramiento de Mandelson

20 April 2026, United Kingdom, London: Keir Starmer, UK Prime Minister, departs 10 Downing Street to make a statement in the House of Commons amid allegations he misled Parliament over the appointment of Lord Mandelson as ambassador to the United States. - Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha calificado este lunes ante la Cámara de los Comunes de "desconcertante" que funcionarios del Ministerio de Exteriores le ocultaran que el exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson, investigado por el caso Epstein, no había superado una evaluación de seguridad sobre sus antecedentes personales, financieros y profesionales.

"Dada la gravedad del asunto y la importancia del nombramiento, no puedo tolerar que los funcionarios del Ministerio de Exteriores no me informaran de las recomendaciones de seguridad, pudiendo haber mantenido al mismo tiempo la confidencialidad necesaria que exige el proceso de evaluación", ha aseverado el primer ministro británico.

En este sentido, ha argüido que "no existe ninguna ley que impida a funcionarios públicos" comunicar "con sensatez" esta cuestión para que los altos cargos "puedan tomar decisiones sobre los nombramientos" y que, en caso de haber sabido con anterioridad que no contaba con el visto bueno, no habría procedido con el nombramiento.

"Resulta incomprensible que, a lo largo de todo el desarrollo de los acontecimientos, los funcionarios del Ministerio de Exteriores consideraran oportuno ocultar esta información a los ministros de mayor rango de nuestro gobierno", ha dicho, reiterando que "no es la forma en que la gran mayoría de la gente espera que funcione la política".

Starmer ha informado además de que en caso de un nombramiento ministerial "directo", "lo habitual" era que la evaluación se realizara después del nombramiento, pero antes de asumir el cargo. "Ese era el procedimiento vigente en aquel momento", ha aseverado.

La decisión de nombrar a Mandelson se produjo el 18 de diciembre, si bien el nombramiento se anunció dos días más tarde y la evaluación empezó el 23 de diciembre, llevándose a cabo "de la forma habitual" e incluyendo dos entrevistas. "Tras despedir a Peter Mandelson, cambié ese proceso para que ahora no se pueda anunciar un nombramiento hasta que se haya superado la evaluación", ha señalado Starmer.

La líder de la oposición, Kemi Badenoch, ha cuestionado a Starmer por mentir o decir una media verdad después de que afirmara en septiembre ante la Cámara --pocos días antes de la destitución de Mandelson-- que se había seguido el "debido proceso" en su nombramiento, instando al primer ministro a corregir estas declaraciones o, en todo caso, dimitir.

"No preguntó nada sobre la relación de Mandelson con Epstein. No preguntó nada sobre el riesgo que Mandelson suponía para la seguridad. Al parecer, ni siquiera habló con Peter Mandelson antes de su nombramiento. No parece que hiciera ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque no quería saberlo", ha expresado.

En respuesta, Starmer se ha defendido, alegando que comentó ante la Cámara que había pasado las debidas diligencias, pero las llevadas a cabo por la oficina de su gabinete. "No hablé sobre la evaluación de seguridad --la llevada a cabo por Verificación de Seguridad Nacional (NSV)-- porque no había visto el archivo relacionado con eso", ha argüido.

En esta misma línea, la diputada independiente Diane Abbott ha cuestionado al primer ministro por situarse en el papel de víctima. "Una cosa es decir, como él insiste en decir: 'Nadie me lo dijo, nadie me dijo nada, nadie me lo dijo'. La cuestión es: ¿por qué el primer ministro no preguntó?", ha espetado.

Ante una pregunta del diputado conservador John Lamont, Starmer ha reiterado que no engañó a los diputados de la Cámara en el marco de una complicada sesión en la que dos miembros --Lee Anderson, de Reforma, y Zara Sultana, de Tu Partido-- han sido expulsados por llamar "mentiroso" a Starmer.

MANDELSON Y RUSIA

Más tarde, Badenoch ha difundido un mensaje en redes sociales en el que critica a Starmer por no responder a su pregunta sobre los vínculos de Mandelson con Sistema, una empresa de Defensa rusa de la que fue director incluso después de la invasión rusa de Crimea y que está "supuestamente vinculada al Kremlin y a la máquina bélica" del presidente ruso, Vladimir Putin.

La líder de la oposición ha publicado así un extracto de un documento en el que aparece que se le enseñó a Starmer que pertenecía a esta empresa en el marco del proceso de investigación de la oficina del gabinete, distinto a la evaluación de seguridad llevada a cabo por NSV.

"Está bastante claro en este documento que al primer ministro le informaron de esto en noviembre de 2024. No quería responder a mi pregunta porque lo sabía. Le informaron. Sin embargo, nombró a Mandelson de todos modos, poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional", ha espetado.

Un documento publicado este lunes por Sky News revela que el entonces secretario de gabinete Simon Case envió una carta al primer ministro en la que le aconsejaba que la evaluación de seguridad se realizara antes de anunciar el nombramiento.

"Debería facilitarnos el nombre de la persona que desea designar para elaborar un plan a fin de que obtenga las autorizaciones de seguridad necesarias y llevemos a cabo las debidas diligencias sobre cualquier posible conflicto de intereses u otros asuntos que deba conocer antes de confirmar su elección", reza el mensaje.

Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue destituido de su cargo diplomático en septiembre de 2025 tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein y decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero.

El Departamento de Justicia estadounidense difundió el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos relacionados con el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

El exembajador, quien fuera comisario europeo de Comercio, está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible al multimillonario estadounidense sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).