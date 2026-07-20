La UE y la OTAN felicitan a Burnham reivindicando el fortalecimiento de las relaciones con Reino Unido

20 July 2026, United Kingdom, London: King Charles III (R)received Andy Burnham at an audience at Buckingham Palace, where he invited the leader of the Labour Party to assume the office of British Prime Minister and form a new government. Photo: Aaron Cho - Aaron Chown/PA Wire/dpa

BRUSELAS, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han felicitado al nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, por tomar el relevo de Downing Street con sendos mensajes reivindicando el compromiso del fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, ya iniciado por su predecesor, Keir Starmer; un mensaje que de manera similar ha enviado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con respecto a los lazos británicos con la Alianza Atlántica.

"En los últimos dos años, las relaciones entre la UE y Reino Unido han ganado un nuevo impulso positivo. Espero con interés seguir profundizando en nuestra cooperación para el beneficio de nuestros ciudadanos y empresas", ha indicado Costa en un mensaje compartido en redes sociales, que ha concluido afirmando que "Reino Unido y la Unión Europea son más fuertes juntos".

Días antes de la renuncia de Starmer, el ya ex primer ministro británico y Costa anunciaron la convocatoria de la segunda cumbre bilateral desde el Brexit que debía tener lugar esta semana, pero que finalmente fue pospuesta sin fecha por el cambio al frente del Gobierno británico.

De manera similar, el secretario general de la OTAN ha asegurado estar impaciente por "trabajar con él para fortalecer nuestra seguridad compartida". "Reino Unido es un aliado principal para la OTAN", ha zanjado Rutte en su mensaje de felicitación al 'premier' británico.

También Von der Leyen ha recurrido a las redes sociales para felicitar a Burnham como nuevo primer ministro, poco después de que el laborista haya recibido el encargo del rey Carlos III de formar nuevo Gobierno.

"Espero trabajar contigo para fortalecer la asociación UE-Reino Unido. Por la seguridad de nuestro continente compartido y (por) la prosperidad de las personas a ambos lados del Canal", ha indicado la conservadora alemana.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por su parte, ha puesto en valor que Reino Unido y la Unión son "más fuertes cuando trabajan como socios cercanos" y ha confiado en que en los meses y años venideros las dos regiones puedan "seguir construyendo sobre la base del fuerte impulso creado".

"Trabajando codo a codo podemos fortalecer nuestra seguridad compartida, impulsar la prosperidad y crear nuevas oportunidades para toda nuestra gente", ha concluido la política maltesa en su felicitación a Burnham.