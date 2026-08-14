R.Unido.- AMP.- El ultranacionalista Nigel Farage regresa al Parlamento tras ganar las elecciones locales en Clacton

August 13, 2026, Clacton-On-Sea, Essex, UK: Reform UK leader, NIGEL FARAGE, casts his vote at a polling station in Clacton-On-Sea, Essex. Nigel Farage has resigned his seat and has been campaigning to be re-elected in the Clacton constituency at the by-el - Europa Press/Contacto/Jacqueline Lawrie

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del ultranacionalista y euroescéptico partido Reform UK, Nigel Farage, volverá al Parlamento británico tras ser declarado esta madrugada como vencedor de las elecciones locales en Clacton, unos comicios declarados por el mismo Farage, prácticamente ganador cantado desde el primer momento, con el objetivo de afianzarse ante la opinión pública en medio de un escándalo de donaciones.

Farage ha ganado con 22.239 votos y ha sacado una mayoría de 12.784 papeletas a su único rival, el Conde Carabasura (en realidad, el escritor Jonathan David Harvey, un candidato satírico que compareció simplemente como exaltación de la democracia).

Ni el partido Laborista ni el Conservador han presentado candidatos a unos comicios que han considerado una pantomima de Farage.

El euroescéptico líder de Reform ha subido respecto a su victoria de 2024, como también lo ha hecho su partido en las encuestas desde entonces. La participación fue del 44,37%, aproximadamente un 14 por ciento por debajo de hace dos años.

Farage, sin embargo, no ha acudido a celebrar su victoria porque la Policía le había informado de que existía una "campaña organizada para perturbar y degradar el resultado". Según fuentes policiales a Press Association, en ningún momento se recomendó a Farage que no asistiera al evento.

SE REACTIVA LA INVESTIGACIÓN

El líder de Reform regresa a su escaño tras verse nuevamente refrendado por su electorado pero otra consecuencia inmediata de su victoria es que la Cámara de los Comunes ha reabierto la investigación pendiente contra Farage después de que este no declarara un regalo de 5 millones de libras (5,8 millones de euros), procedente del multimillonario Christopher Harborne, afincado en Tailandia, que recibió antes de convertirse en diputado en 2024.

Farage ha declarado que no ha infringido ninguna norma (los diputados tienen permitido aceptar regalos de donantes y solo los declaran si sospechan que podrían influir en sus cargos), el problema es que Harborne declaró a 'The Telegraph' que le había dado el dinero a Farage como "gesto de admiración" por su trabajo para impulsar la campaña del Brexit.

Cuando Farage renunció a su cargo como diputado para presentarse a estas elecciones en Clacton, la investigación quedó en suspenso. No obstante, y según la página web de la Cámara de los Comunes, esta pausa ya se ha revertido.