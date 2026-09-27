R.Unido.- AMP.- Varios detenidos en Whelford tras un "incidente grave" cerca de una base aérea con presencia de EEUU

Archivo - British flag during the 2025 MotoGP Tissot Grand Prix of the United Kingdom on the Silverstone Circuit from May 23 to 25, 2025, in Silverstone, United Kingdom - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han declarado este domingo un "incidente grave" en el área de Whelford, en cuyos alrededores hay una base de la Fuerza Aérea británica que cuenta con despliegue de tropas de Estados Unidos, incluida la detención de varias personas por supuestos delitos en el marco de la Ley de Explosivos.

La Policía de Gloucestershire ha señalado en un comunicado que "varias propiedades están siendo evacuadas en el área de Whelford tras la declaración de un incidente grave". "Esto tiene lugar tras el arresto de varios hombres por supuestos delitos bajo la Ley de Explosivos", ha subrayado, sin más detalles por ahora.

Así, ha reseñado que los artificieros "están examinando varios vehículos" y ha agregado que los residentes han sido trasladados a una zona cercana mientras se llevan a cabo estas labores. "La zona está acordonada, pero queremos trasladar a la población que creemos que el incidente está contenido", ha zanjado.

En la zona se encuentra ubicada la base aérea de Fairford, usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La base acoge estos bombarderos después de que el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, diera permiso en marzo a acciones "defensivas" por parte de Estados Unidos usando instalaciones en Reino Unido, un paso duramente criticado por Teherán, que ha acusado a Londres de implicarse directamente en el conflicto del lado de Washington.

Ante la situación, un portavoz del 501º Escuadrón de Apoyo al Combate de la Fuerza Aérea estadounidense, que tiene su base en Fairford, ha destacado en unas declaraciones concedidas a Europa Press la "rápida respuesta" y el "continuado apoyo" de las autoridades británicas.

"La seguridad y protección de nuestro personal de la Fuerza Aérea, sus familias y las comunidades circundantes siguen siendo nuestra máxima prioridad", ha subrayado, antes de asegurar que no hay militares estadounidenses "implicados en el incidente".

"Mantenemos una estrecha coordinación con nuestros socios de Reino Unido para ayudar a garantizar la seguridad y protección tanto de nuestro personal militar como de las comunidades locales", ha zanjado este portavoz,

RESPUESTA DEL GOBIERNO BRITÁNICO

Por su parte, un portavoz del Gobierno británico ha recalcado en declaraciones a la cadena de televisión BBC que el primer ministro, Andy Burham, está siendo informado de todo lo relativo al incidente.

"Damos las gracias a los servicios de emergencia que han actuado con rapidez para detener a varios sospechosos y adoptar medidas para garantizar la seguridad de la comunidad", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "sería inapropiado hacer más comentarios mientras las investigaciones están en curso".

En esta línea, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha hecho hincapié en que la población "puede estar tranquila". "La situación está siendo abordada, y es exactamente por lo que nuestros equipos de respuesta de emergencia y las Fuerzas Armadas están siempre atentas", ha destacado.

"Me gustaría dar las gracias a todos los equipos de emergencia y especialistas que han actuado con tanta rapidez ante el incidente en Gloucestershire", ha subrayado en un breve mensaje publicado en redes sociales.