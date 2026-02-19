R.Unido.-AMP2.- Detenido Andrés de Inglaterra en su casa en Sandringham por su relación con el caso Epstein

January 26, 2026, Windsor, Berkshire, UK: Windsor, UK. Andrew Mountbatten-Windsor is seen driving on The Long Walk in Windsor. The former Prince is due to move out of Royal Lodge on the Windsor estate and will move to a new home in Sandringham. - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, ha indicado en un comunicado que "como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público". "Se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk", ha agregado.

"El hombre se encuentra bajo custodia. No identificaremos al arrestado, según normas nacionales. Recuerden que este caso está activo, así que debe tenerse cuidado con cualquier publicación para evitar un desacato", ha afirmado la Policía, después de que la cadena de televisión británica BBC señalara que el detenido era el antiguo príncipe de Inglaterra y hermano del actual rey Carlos III.

Oliver Wright, de la Policía del Valle del Támesis, ha resaltado que "tras una evaluación exhaustiva, ha sido abierta una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público". "Es importante proteger la integridad y objetividad de nuestra investigación, mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este supuesto delito", ha manifestado.

"Entendemos el importante interés público en el caso y facilitaremos actualizaciones en el momento apropiado", ha zanjado.

La detención llega semanas después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

"NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY"

En declaraciones previas a que se conociera la detención, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado que "nadie está por encima de la ley" y ha instado a que todo el mundo que tenga información "testifique" en este caso.

"Ya sea Andrés o cualquier otra persona, cualquiera que tenga información relevante debería acudir al organismo competente, en este caso concreto estamos hablando de Epstein, pero también hay otros", ha indicado en una entrevista con la cadena pública BBC.

Por su parte, la familia de Virginia Giuffre, una víctima de la rama británica del caso Esptein que se quitó la vida en 2025, ha reaccionado a la noticia asegurando que evidencia que "nadie, ni siquiera la realeza, está por encima de la ley".

"Por fin, hoy nuestros corazones rotos se han alegrado con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", ha indicado la familia en un comunicado recogido por medios británicos.

"En nombre de nuestra hermana, expresamos nuestro agradecimiento a la Policía del Valle del Támesis del Reino Unido por su investigación y la detención de Andrés Mountbatten-Windsor", ha subrayado la familia de la víctima, insistiendo en que "nunca fue un príncipe".

RENUNCIA A LOS TÍTULOS

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido defendió que Andrés Mountbatten-Windsor compareciera ante el Congreso de Estados Unidos por su presunta relación con Epstein, a raíz de la publicación de más de tres millones de documentos relacionados con el caso por parte de las autoridades del país norteamericano, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre de 2025.