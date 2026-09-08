Archivo - El Aeropuerto de Heathrow. - HEATHROW - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un fallo técnico en el control del tráfico aéreo de Reino Unido ha provocado al menos que 625 vuelos sean cancelados en los principales aeropuertos del país, incluidos los londinenses Heathrow y Gatwick, además de Manchester y Birmingham, mientras que el sistema ha comenzado a recuperarse, según el gestor británico NATS.

"Hemos implementado una solución y nuestro sistema de vuelos está comenzando a recuperarse. Estamos continuando trabajando estrechamente con nuestros clientes de aerolíneas y aeropuertos en la recuperación", ha señalado en un reciente mensaje en redes sociales.

En su publicación de 'X', la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, ha afirmado que es consciente del problema y que los ingenieros lo están "solucionando en estos momentos". "Sé que esto resultará frustrante para los pasajeros y lo siento", ha añadido.

Otros muchos aeródromos han experimentado algunas alteraciones en sus operaciones, tales como el de Jersey, Aberdeen, Glasgow, Southampton, Belfast y Edimburgo, según recoge 'DPA'.

Con datos de Flightradar24, recogidos por Europa Press, un total de 625 vuelos han sido cancelados hasta las 19.00 hora peninsular española por la incidencia, con especial afectación en easyJet y British Airways, con 218 y 132 movimientos suprimidos, respectivamente, seguido de Ryanair (41), KLM (37) y Eurowings (22).

"Haremos todo lo posible para minimizar el impacto de esta situación en nuestros clientes, lo que incluye ofrecer a los pasajeros de los vuelos que no puedan operar diferentes opciones, como un traslado gratuito o un reembolso, así como comidas y alojamiento en hotel para quienes lo necesiten", ha apuntado easyJet en un comunicado.

De su lado, Iberia ha explicado a través de un 'post' en X que todos los vuelos previstos para este miércoles con origen o destino en Londres han sido cancelados. La compañía informará directamente a los afectados sobre las alternativas disponibles en su página web y por correo electrónico.