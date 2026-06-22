R.Unido.-AMP2.- Starmer anuncia su dimisión como primer ministro de Reino Unido

June 10, 2026, London, United Kingdom: UK Prime Minister Keir Starmer, departs No.10 Downing Street, ahead of Prime Minister's Questions, in the House of Commons, London. - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este lunes su dimisión como primer ministro, tras señalar que ha escuchado el cuestionamiento interno a su liderazgo del Partido Laborista, después de meses de críticas y polémicas que han puesto fin a su etapa como líder del Ejecutivo británico solo dos años después de vencer las elecciones generales en julio de 2024.

"La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado", ha expresado en un mensaje que ha leído a las puertas de la sede de Gobierno en Downing Street.

Según ha defendido, todas las decisiones que ha tomado siempre han buscado "anteponer" el interés de Reino Unido. "Por eso voy a dimitir como líder del Partido Laborista", ha anunciado, tras señalar que ya había hablado con el rey Carlos III para informarle de su decisión de abandonar el cargo.

El primer ministro británico ha fijado para el 9 de julio el inicio del proceso interno que elegirá a un nuevo líder laborista y nuevo jefe del Ejecutivo para finales del mismo mes, si no hay más que una candidatura, todo con la idea de que el nuevo primer ministro de Reino Unido tome posesión y se haga un traspaso de poderes ordenado de cara a la vuelta del verano.

Mientras tanto, Starmer seguirá en el puesto, ha confirmado, por lo que se espera que participe cumbres internacionales como la de la OTAN, de los días 7 y 8 de julio en Ankara, y la cita bilateral con la Unión Europea, prevista para el 22 de julio en Bruselas.

En todo caso, ha querido reivindicar su trabajo durante dos años en Downing Street, destacando que deja "una economía más fuerte" con salarios que crecen más que la inflación, más inversiones en áreas como la sanidad y "el fin de la austeridad" o "el mayor aumento del gasto en defensa desde la Guerra Fría".

También ha sacado pecho de su gestión de la migración y ha recalcado que su Ejecutivo logró que el país recuperara la "reputación en el mundo". "Reino Unido vuelve a defender la decencia, el respeto y el Estado de Derecho, ha cerrado acuerdos comerciales, ha apoyado a Ucrania, ha defendido nuestros valores y ha reconstruido nuestra relación con nuestros aliados en Europa", ha señalado, reivindicando el "cambio prometido por un Gobierno laborista".

En todo caso, el jefe del Ejecutivo británico ha sucumbido a la enorme presión a la que estaba sometido desde el pasado 7 de mayo, cuando la debacle en las elecciones locales y el auge del partido de ultraderecha Reform UK, de Nigel Farage, acrecentó las críticas internas a la marcha del partido.

Al fiasco en los comicios le siguió la dimisión de varios miembros de su gabinete, incluyendo el ministro de Sanidad Wes Streeting, visto como un potencial rival en las primarias, o el ministro de Defensa, John Healy, figura clave en un gobierno que ha elevado el aumento militar y liderado el refuerzo del apoyo europeo a Ucrania.

La puntilla a una serie de polémicas, como los tentáculos del caso Epstein, en la política británica y el controvertido nombramiento del exembajador de Reino Unido en Washington Peter Mandelson, fueron las críticas del ex primer ministro Tony Blair que afeó que Starmer no contaba con un plan claro de gobierno y reclamó un debate interno en el laborismo para "elegir una dirección".

Todo con el retorno a escena de su gran rival, al que se ve como posible sucesor, Andy Burnham, ex alcalde de Mánchester y que el pasado jueves logró un escaño en el Parlamento tras unas elecciones parciales que le permiten ahora optar a liderar el partido. El veterano político ha dado el paso solo unas horas después y confirmado que disputará la sucesión a Starmer, prometiendo un proceso ordenado y positivo tanto para el partido como para el Ejecutivo.

Starmer ha atravesado este fin de semana un crucial periodo de reflexión junto a familia en su residencia campestre de Chequers en medio de los rumores sobre la posibilidad de renunciar, capitulando a semanas de presiones, ministros incluidos, para que deje el cargo y allane el camino a unas primarias.

REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

Las reacciones a la salida de Starmer no se han hecho esperar, la líder de la oposición y jefa del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha calificado al dirigente saliente de "pésimo primer ministro" y ha insistido en que Reino Unido "no es ingobernable" y que "el problema no es solo Starmer", en referencia a las filas laboristas.

"Los diputados laboristas solo quieren subir los impuestos para repartir más prestaciones, como ha señalado la secretaria de Estado de Bienestar. Estas son las decisiones y los valores del Partido Laborista, independientemente de quién dirija el partido", ha insistido, al tiempo que ha señalado que la población británica necesita que el país "vuelva a funcionar" y necesita el regreso de los 'tories" al poder.

Enfrente, Nigel Farage, líder que emerge como principal favorito en unas futuras elecciones, ha reclamado que el laborismo convoque comicios adelantados. "Reform exige la celebración de unas elecciones, y estamos preparados para impulsar un cambio radical", ha señalado.

En este sentido, ha avisado de que el Partido Laborista "cree que puede colocar a otro político profesional en el Número 10 de Downing Street". "Está muy equivocado", ha incidido sobre las primarias laboristas, en un momento en el que la corriente política beneficia a Farage.

Ed Davey, líder de los liberaldemócratas, ha afeado que el pueblo británico "está harto de ser decepcionado por un sinfín de primeros ministros en un eterno carrusel", incidiendo en que esto sucede mientras "nada cambia realmente".

"Esta vez tiene que ser diferente. No puede tratarse solo de cambiar quién está en el Número 10, tiene que tratarse de cambiar nuestra política averiada para poder arreglar nuestro país", ha insistido sobre el proceso para suceder a Starmer y recalcar que su reemplazo "tiene que mostrar la ambición que el país merece".