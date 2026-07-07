El ultraderechista Nigel Farage dimite como diputado tras la polémica por aceptar donaciones millonarias

June 24, 2026, London, Greater London, United Kingdom: Nigel Farage. The Alliance for Responsible Citizenship Conference 2026 at Olympia in central London. - Europa Press/Contacto/Andrew Parsons

Buscará reforzarse en unas elecciones parciales "entre el pueblo y el sistema"

Starmer lo considera "una maniobra desesperada" de un Farage "hasta el cuello" de corrupción

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, ha anunciado este martes su dimisión como diputado del Parlamento británico por la circunscripción de Clacton tras la polémica por aceptar donaciones millonarias, lo que desencadena unas elecciones parciales para ocupar el escaño a las que ya ha confirmado que se presentará.

"Ahora he decidido que los ciudadanos de Clacton deben juzgar mis acciones. Esta será unas elecciones parciales entre el pueblo y el sistema", ha expresado Farage en un discurso difundido en sus redes sociales, en el que ha asegurado que "es una oportunidad de desafiar al sistema y decirles claramente a dónde se pueden ir".

Farage se ha erigido en la única alternativa para "arreglar un Reino Unido fracturado" y ha advertido a los electores de esta ciudad del sur de Inglaterra de que en caso de no ganar estas elecciones, serán ellos los que pierdan también.

La decisión viene motivada por la polémica surgida tras no declarar de manera correcta un regalo de cinco millones de libras (cerca de 5,8 millones de euros) por parte del empresario y multimillonario de las criptomonedas, Christopher Harborne, en 2024, un asunto que ha generado controversia en Reino Unido y sobre la que el Gobierno de Keir Starmer ha pedido explicaciones públicas a Farage.

En todo caso, el líder de Reform UK, considerado uno de los artífices del triunfo del brexit en el referéndum de hace una década, ha remarcado que no ha hecho nada malo. "No he infringido la ley en absoluto. No he malversado fondos públicos (...) Ganar dinero no es un delito", ha defendido, al tiempo que ha incidido en que el código parlamentario "no pretende regular lo que los diputados hacen en su vida puramente personal".

Así, Farage ha asegurado que las informaciones que han aparecido recientemente en la prensa sobre esta asunto "son del todo inexactas" y han sido "utilizadas como una herramienta política" contra él. "En cuanto al regalo, me lo dieron de manera incondicional, puedo hacer con ese dinero lo que quiera", ha defendido.

No obstante, ha argumentado que utilizará todo ese dinero para garantizar su seguridad en el futuro, ya que haber sido durante más de dos décadas "objeto de constante demonización por parte de la prensa" por atreverse a "discrepar", ha provocado que haya "sido atacado una y otra vez".

"Soy la figura pública o política más atacada física y verbalmente de los tiempos modernos", ha dicho, asegurando que probablemente la opinión pública y la prensa "solo conocen una pequeña parte" de todas las veces que ha sido agredido.

"Voy a necesitar seguridad el resto de mi vida, y no puedo expresar lo agradecido que estoy a Christopher Harbourne", ha expresado, afeando a los medios que publicaran imágenes de donde vive su hija. "Al publicar esa fotografía, el editor de 'The Times' ha amenazado su seguridad", ha denunciado.

En ese sentido, Farage ha señalado que todo no es más que una estratagema de los medios de comunicación para sacarle del escenario político y se ha preguntado "por qué debería ser juzgado, hoy o en el futuro, por Sky News y sus secuaces", incidiendo en que sean los electores quienes lo hagan.

A finales de mayo, el Gobierno británico reclamó al líder del partido de extrema derecha que aclare la procedencia de una donación millonaria procedente de una empresa de combustible de aviación, propiedad de Harborne, empresario británico-tailandés que está afincado en Tailandia, ante las dudas de que los fondos podrían proceder de negocios con Rusia.

"UNA MANIOBRA DESESPERADA", APUNTA STARMER

El primer ministro británico, Keir Starmer, no obstante, ha señalado desde la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Ankara, la capital turca, que se trata de "una maniobra desesperada" porque "es obvio" que el líder de la ultraderecha británica "está metido hasta el cuello en la corrupción".

"La política debería centrarse en mejorar la vida de millones de personas, no en el beneficio personal, ni en ocultar donaciones dudosas, y creo que el público lo verá tal y como es", ha dicho Starmer.