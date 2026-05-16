R.Unido.- AMP3.- Al menos 43 detenidos en Londres durante las manifestaciones propalestina y de extrema derecha

May 16, 2026, London, London, UK: London, UK. Protesters take part in Unite The Kingdom Rally organised by far right nationalist Tommy Robinson. - Europa Press/Contacto/Ray Tang

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 43 personas han sido detenidas durante la jornada de este sábado en Londres, donde se han producido dos grandes manifestaciones, una propalestina y otra de extrema derecha, en una jornada que coincide además con la celebración de la final de la FA Cup de fútbol.

"Hasta las 19.30 ha habido 43 detenciones en las dos manifestaciones y 22 más por la final de la FA Cup", ha informado la Policía Metropolitana londinense. Además, cuatro agentes han sido atacados, aunque ninguno tiene lesiones graves. Seis agentes más han sido objeto de delitos de odio.

"Aunque la cifra puede parecer elevada, hasta el momento las dos manifestaciones se han desarrollado sin incidentes de importancia", ha destacado.

La Policía ha desplegado a unos 4.000 agentes para garantizar la seguridad durante la jornada de protestas, con una manifestación convocada por el político de ultraderecha Tommy Robinson y otra convocada para recordar el Día de la Nakba o Desastre palestino.

Robinson ha planteado una marcha bajo el lema Unamos el Reino entre Kingsway y la plaza del Parlamento y miles de personas han secundado la protesta, muchas de ellas desplazadas desde fuera de Londres. La Policía Metropolitana estima en unas 60.000 las personas asistentes, muy por debajo de las 150.000 que secundaron la manifestación de septiembre

En su intervención, Robinson ha apelado a prepararse para "la Batalla de Inglaterra" en referencia a las próximas elecciones. "No pedimos a nadie que salga a luchar, sino porque este es el momento más importante de nuestra generación", ha argumentado.

Por eso ha hecho un llamamiento a implicarse, movilizarse, convertirse en "activistas" porque, de lo contrario, "vamos a perder nuestra patria para siempre".

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, es conocido por su discurso radical antiislámico, ya que considera que una persona musulmana no puede ser inglés y que el islam es una amenaza para el país. Denuncia asimismo un declive de la cultura británica debido a la inmigración y critica en especial las políticas del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista.

MANIFESTACIÓN POR LA NAKBA

Por otra parte, decenas de miles de personas --250.000, según los convocantes-- han acudido a la manifestación por el Día de la Nakba o Catástrofe palestina coincidiendo con el aniversario de la creación del Estado de Israel y la expulsión forzosa de la población palestina.

Uno de los intervinientes al finalizar la marcha ha sido el exlíder laborista Jeremy Corbyn, quien ha subrayado que no hay "antisemitismo subyaciente" en la manifestación y ha destacado la presencia de "muchos judíos". "Queremos vivir en una sociedad de respeto y armonía", ha planteado.

El dirigente de Tu Partido ha mencionado a los partidos de la derecha que han salido este sábado en la manifestación ultraderechista. "La gente de Reforma y de la extrema derecha que tanto nos ataca con odio a nosotros y nuestras comunidades no puede conseguir dividirnos", ha lanteado.

Corbyn advierte de que el "odio" de la extrema derecha "no sirve para construir viviendas sociales, para mejorar los hospitales, enseñar a un solo niño ni acabar con la vida de alguien sin hogar en las calles de Londres". En su lugar ha aboga por "un cambio en la política económica, social e internacional".

Corbyn se ha referido también a la precaria situación e Keir Starmer como primer ministro y líder del Partido Laborista. "No sé si va a sobrevivir al glope (de estado). Algo sabe (Starmer) de golpes (de Estado). Yo sé de golpes. Sé lo que está pasando", ha argumentado. En cualquier caso, considera que el Partido Laborista necesita un cambio de "política", no de "nombres".

El ministro de Justicia, David Lammy, ha advertido de que las autoridades intervendrán "rápidamente" si se produce violencia durante estas manifestaciones. Además, ha criticado la convocatoria de extrema derecha por "propagar el odio y la división".

"No son un reflejo del Reino Unido del que tan orgulloso estoy. La protesta pacífica es un derecho fundamental y siempre lo protegeré, pero si la protesta deriva en violencia, vamos a actuar rápidamente", ha advertido.