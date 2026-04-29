R.Unido.- AMP3.- Al menos dos heridos en un ataque contra una sinagoga en el norte de Londres

Archivo - Imagen de archivo de vehículos de la Policía británica. - Europa Press/Contacto/Dinendra Haria - Archivo

El primer ministro convoca un gabinete de crisis y anuncia una investigación tras mostrarse "profundamente preocupado"

Un grupo islamista vinculado presuntamente a Teherán reivindica el ataque

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles en un ataque perpetrado contra una sinagoga situada en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, la capital de Reino Unido, según ha informado la ONG judía de respuesta ante emergencias Shomrim.

La organización ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales que el incidente ha tenido lugar en el noroeste de la ciudad y que, en un primer momento tras el ataque, el principal sospechoso huyó del lugar de los hechos con el arma en la mano.

Sin embargo, poco después varios miembros de la organización han logrado retenerlo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que han procedido a detenerlo para trasladarlo a Comisaría. Mientras, las víctimas están siendo atendidas por unidades del servicio de ambulancia judío Hatzola.

El primer ministro del país, Keir Starmer, ha reaccionado poco después al ataque, el cual ha descrito como "muy preocupante", durante una intervención ante los diputados en la Cámara de los Comunes.

"Esto es profundamente preocupante para todos los que estamos en esta Cámara", ha aseverado, al tiempo que ha confirmado que ya se ha abierto una investigación al respecto". "Todos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "existe una absoluta y clara determinación de lidiar con cualquier ataque de este tipo, esos que se han estado viendo demasiado a menudo últimamente", según informaciones recogidas por el diario 'The Guardian'.

Posteriormente, la ministra de Justicia, Sarah Sackman, ha informado de que el Gobierno de Starmer ha convocado un gabinete de crisis, conocido como COBRA, tras visitar el lugar de los hechos entre abucheos por parte de los asistentes.

El ataque ha sido reivindicado por un grupo islamista vinculado a Irán conocido como Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados (Hayi, por sus siglas en árabe) tan solo horas después de que la agencia de Inteligencia alemana alertara de que se podía producir una oleada de ataques por parte de este grupo en Europa.

Según informó en la víspera la Oficina Federal para la Protección de la Constitución al diario 'Handelsblatt', una red chií iraquí podría estar detrás del grupo, que utiliza diversos canales de redes sociales para informar sobre sus actividades.

EL PRESIDENTE DE ISRAEL CONDENA EL ATAQUE

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha dicho estar "horrorizado" por lo sucedido "a plena luz del día en las calles de Londres". "Estamos rezando para que todos los afectados se recuperen lo antes posible", ha sostenido, al tiempo que ha señalado que "ningún judío en todo el mundo debe ser objetivo de ataques debido a su fe".

"En una de las grandes capitales de Occidente se ha vuelto peligroso hablar abiertamente en las calles como judío. Esta situación es inaceptable. El Gobierno británico y las autoridades deben tomar medidas urgentes e inmediatas antes del próximo ataque antisemita", ha aseverado.

En este sentido, ha aclarado que "ya han saltado las alarmas". "Es el momento de despertar y luchar contra esta ola viciosa de odio contra los judíos de todas las formas posibles. Nosotros en Israel no vamos a mantenernos callados mientras nuestros hermanos y hermanas judías son amenazados y atacados en todo el mundo", ha zanjado, según un comunicado.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron el lunes que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía, una cifra a la que se suma el hombre detenido esta mañana.

Esta ola de detenciones comenzó a finales de marzo en el marco de una serie de operaciones policiales puestas en marcha a raíz de varios ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros locales de este tipo. De momento, la Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.