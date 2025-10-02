Al menos dos muertos por un ataque junto a una sinagoga de las afueras de Mánchester

Starmer se declara "consternado" y adelanta su vuelta a Reino Unido para celebrar una reunión de emergencia

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras tres han sufrido heridas graves por un atropello y un apuñalamiento en las inmediaciones de una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han matado a tiros al presunto atacante.

Los hechos han tenido lugar poco después de las 9.30 (hora local), cuando "un gran número de personas" se encontraban en el interior de la sinagoga. La Policía ha asegurado que el presunto agresor ha fallecido, si bien durante unas horas no pudo acceder al cuerpo por la presencia de "objetos sospechosos".

Un equipo de artificieros también ha realizado una explosión controlada para acceder al vehículo del sospechoso, si bien las autoridades han descartado ya que exista riesgo alguno para la población derivado de este suceso.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha confesado "consternado" por el ataque, incidiendo en que el hecho de que haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo hace "aún más horrible".

El 'premier' británico ha adelantado su vuelta desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, informa la BBC. La Policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una 'operación PLATO', contemplada para incidentes a gran escala.

Por su parte, el rey Carlos III y la reina Camila se han mostrado "profundamente impactados y apenados", en un comunicado en el que al igual que Starmer han resaltado que se trata de "un día significativo para la comunidad judía". "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados", han declarado por escrito.