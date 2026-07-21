MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham, se ha convertido este lunes en el nuevo primer ministro de Reino Unido tras aceptar el encargo del rey Carlos III de Inglaterra de formar Gobierno tras la dimisión de Keir Starmer, prometiendo un nuevo modelo político y económico que funcione para todos los ciudadanos del país.

En una audiencia en el Palacio de Buckingham poco después de que Starmer formalizara ante el monarca su dimisión, el rey Carlos III ha encargado a Burnham la formación de gobierno, oferta que este ha aceptado.

"Su Majestad ha recibido en audiencia al diputado Andrew Burnham y le ha pedido que formara una nueva Administración. Andrew Burnham ha aceptado la oferta del Rey y han estrechado las manos con motivo de su nombramiento como primer ministro", ha informado el Palacio de Buckingham en un mensaje en redes.

Pocos minutos después, Burnham ha sido recibido entre vítores y aplausos por decenas de trabajadores en Downing Street y ha confirmado su aceptación del cargo. "Al hacerlo, soy plenamente consciente de que soy la sexta persona en los últimos diez años en recorrer esta calle. El séptimo primer ministro desde 2016", ha afirmado en sus primeras declaraciones como nuevo primer ministro de Reino Unido.

Así ha dicho que es "un momento para la reflexión y para renovar los propósitos", afirmando que la situación política "exige que mi generación de políticos dé un paso adelante y esté a la altura". "Reino Unido debe demostrar al mundo que podemos retomar nuestra estabilidad y este es nuestro desafío: hacer que la política funcione, que funcione mejor", ha reconocido.

Burnham ha incidido en su intención de abrir un punto de inflexión y romper con la crisis política abierta en Reino Unido tras el referéndum del Brexit hace una década. De esta forma, ha prometido impulsar los mayores cambios de los últimos 40 años para establecer "un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico" en el país que corrija los "caminos equivocados" en la década de los 80, en referencia a la era de Margaret Thacher, cuando "la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron".

Tras subrayar que pondrá en marcha medidas para mejorar la economía de los ciudadanos de a pie, cuestión que ha dicho que abordará en un plan que lanzará a finales de año para impulsar un nuevo modelo para la próxima década. Burnham se ha propuesto como primera medida "acabar con el fenómeno de las personas sin hogar". "Se trata de situar los valores y los criterios adecuados en el centro de la acción del Gobierno", ha asegurado.

CAMBIOS EN EL GOBIERNO

Este mismo lunes se ha conocido un amplio número de cambios y confirmaciones en el Ejecutivo, con David Miliband --líder laborista entre 2010 y 2015 y hasta ahora ministro de Energía-- como ministro de Exteriores, y John Healey --responsable de Defensa hasta junio-- en el cargo de ministro de Finanzas como principales novedades.

Otras figuras destacadas del gabinete de Starmer también cambian de cartera: Yvette Cooper deja Exteriores y será la nueva ministra de Sanidad y Atención Social, mientras que Wes Streeting relevará a Healey como ministro de Defensa tras abandonar en mayo Sanidad y postularse entonces para disputar el liderazgo laborista con el que finalmente se ha hecho Burnham.

Además, continuando con las principales caras de la cúpula del Partido Laborista, la vicepresidenta de la formación, Lucy Powell, se convierte en ministra de Educación tras llegar a convertirse en 'número dos' del partido en 2025 apoyada, precisamente, por el ahora primer ministro.

Su predecesora como vicepresidenta del laborismo, Angela Rayner, constituye por sí misma uno de los nombramientos más llamativos: tras dimitir como vice primera ministra en septiembre de 2025 tras reconocer que incurrió en irregularidades fiscales durante la compra de su segunda vivienda, será ministra de Vivienda.

Con todo, sí hay figuras del gobierno de Starmer que permanecen en sus cargos: Pat McFadden conserva la cartera de Trabajo y Pensiones, Shabana Mahmood mantiene el cargo como ministra del Interior y Pat McFadden continúa en Trabajo y Pensiones.

Entre las salidas, en cambio, destacan la de Rachel Reeves, quien ocupaba hasta ahora la cartera de Finanzas, y la de David Lammy, vice primer ministro y ministro de Justicia bajo Starmer, tras liderar Exteriores hasta septiembre de 2025.

BURNHAM PROMETE "UNIDAD NACIONAL Y OPTIMISMO"

Prometiendo iniciativas para jóvenes, con cuestiones como el acceso al mercado laboral, la educación o la vivienda entre sus prioridades, el exalcalde de Mánchester ha apostado por crear "un nuevo sentimiento de unidad nacional, de objetivo común y de optimismo". "Hagamos de este el momento en el que Reino Unido empiece a creer", ha afirmado en sus primeras palabras como 'premier' británico.

El exalcalde de Mánchester ha emergido como figura del laborismo llamado a revertir el declive del Ejecutivo y revitalizar el partido. En tiempo récord, logró sacar el escaño en el Parlamento británico, gracias a las elecciones parciales en Makerfield con las que pudo presentarse a los comicios internos, donde arrasó con 349 apoyos entre los diputados laboristas.

Nada más tomar posesión, Burnham --que ha recibido el respaldo de Starmer-- ha mantenido conversaciones telefónicas con responsables internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente francés, Emmanuel Macron, o el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Burnham ha dialogado asimismo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y ha expresado su intención de impulsar "una relación más cercana" con la UE.

También ha hablado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien ha trasladado que la elección del hasta ahora ministro de Defensa, John Healey, como nuevo ministro de Finanzas "es una potente declaración de intenciones", una velada referencia al compromiso de gasto. Rutte, por su parte, ha puesto en valor el apoyo de Burnham a Ucrania.

CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN

La líder de la oposición, Kemi Badenoch, ha felicitado a Burnham por el nombramiento para, a renglón seguido, criticar que asume el cargo "sin haber presentado un plan claro para afrontar ninguno de los problemas a los que se enfrenta el país" y denunciar que ha rechazado peticiones para comparecer ante el Parlamento y responder a las preguntas de los diputados.

"No es un comienzo prometedor", ha afirmado, avisando que recibe una situación económica "difícil" en la que "el endeudamiento, la inflación y el desempleo" han aumentado desde las elecciones de 2024, en las que el laborismo se hizo con una victoria arrolladora.

Respecto a las medidas inmediatas anunciadas por el 'premier' británico, la jefa del Partido Conservador ha subrayado que debe explicar cómo piensa financiarlas, "dado que los impuestos ya son demasiado elevados y que el nivel de endeudamiento ya es excesivo".

"No debe repetir los errores del gobierno de Keir Starmer, que fracasó porque se negó a plantar cara a los diputados laboristas de su ala izquierda y a sus constantes exigencias de subir los impuestos para financiar un mayor gasto en prestaciones sociales", ha aconsejado Badenoch quien ha tendido la mano a Burnham para políticas de reducción de gasto público.

Al mismo tiempo, ha pedido "políticas de sentido común" para que Reino Unido cuente con "energía más barata, impuestos más bajos, reducir el gasto en prestaciones sociales y unas fronteras más seguras". "Allí donde apoyemos su agenda, lo diré, pero siempre me opondré a la inclinación de los diputados laboristas por subir los impuestos y aumentar el gasto público", ha afeado en su carta pública al nuevo primer ministro.