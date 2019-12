R.Unido.- El Banco de Inglaterra admite que el audio de sus conferencias fue 'hackeado'

Publicado 19/12/2019 16:35:27 CET

LONDRES, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Inglaterra ha confirmado que la señal de audio de las ruedas de prensa ofrecidas por la institución, que habitualmente registra una demora de unos pocos segundos entre su emisión y la recepción por el público, fue aprovechada por operadores de alta frecuencia que accedieron a ella sin permiso y gracias a las malas prácticas de un proveedor, obteniendo así una ventaja respecto del conjunto del mercado.

"Hemos detectado que un proveedor externo del Banco de Inglaterra ha utilizado indebidamente la transmisión de audio de algunas conferencias de prensa de la entidad desde principios de año para suministrar servicios a otros clientes externos", ha reconocido la institución presidida por Mark Carney.

Tras el hallazgo, denunciado en primer lugar por el diario 'The Times', el Banco de Inglaterra ha inhabilitado el acceso de este proveedor, que ya no ha tenido acceso a las conferencias de prensa más recientes de la entidad, además de no poder volver a desempeñar ningún papel en el futuro en las ruedas de prensa del banco central del Reino Unido.

Según 'The Times', el acceso a esta fuente de audio, que se utiliza como respaldo de las transmisiones en el caso de que se produzca algún corte en la señal de video, fue revendido por un proveedor del Banco de Inglaterra a firmas de 'trading' de alta frecuencia (HFT).

Los clientes de este proveedor pagaban entre 2.500 y 5.000 libras (2.929 y 5.858 euros) por cada conferencia de prensa a la que querían acceder con segundos de ventaja sobre el mercado, una posibilidad que, según el periódico, también se ofreció en el caso de eventos similares del Banco Central Europeo (BCE), Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Canadá.

"Este uso totalmente inaceptable de la fuente de audio fue sin el conocimiento o consentimiento del Banco, y se está investigando más a fondo", ha añadido el Banco de Inglaterra.