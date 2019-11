R.Unido.- Boris Johnson da marcha atrás y renuncia a la rebaja del impuesto de sociedades en plena campaña electoral

Publicado 18/11/2019 20:55:28 CET

Corbyn defiende ante el empresariado que sus propuestas son "factibes" y "sensatas"

LONDRES, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado este lunes que no cumplirá su compromiso de rebajar del 19 al 17 por ciento el impuesto de sociedades para facilitar así una mejor financiación del sistema público de salud. Las elecciones del próximo 12 de diciembre son clave para culminar el proceso de salida de Reino Unido de la UE.

Johnson ha participado este lunes en un encuentro con empresarios de la Confederación de la Industria Británica (CBI) en el que ha explicado que dedicará 6.000 millones de libras que recaudarán con esta medida a servicios públicos y ha pedido "comprensión" a la patronal.

"Espero que comprendáis que es lo que hay que hacer para ser sensato a nivel fiscal", ha indicado, según informa el diario británico 'The Guardian'.

Este anuncio choca directamente con el argumentario de los propios conservadores, que sostenían hasta ahora que una reducción del impuesto de sociedades no implicaba necesariamente una reducción de la recaudación.

En cambio, Johnson ha destacado que sí mantendrá la bajada de impuestos prometida a los pequeños negocios y subirá la prestación por desempleo. Johnson intenta con medidas como esta evitar el discurso que sitúa al Partido Conservador como defensor de las grandes empresas.

Además, Johnson ha destacado ante la patronal que su opción es la que da mayor más estabilidad tras el Brexit. La economía es "como un fórmula 1 usando la mitad de sus cilindros y con una gran energía natural que espera ser liberado" a la espera del Brexit, ha argumentado.

PROPUESTA LABORISTA

También ha participado en el acto de la CBI el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, quien ha mantenido un tono conciliador con el argumento de que no está en contra de las empresas. "Estar a favor de una renta de inserción no es estar en contra de las empresas. Decir que las grandes empresas deben pagar sus impuestos igual que las pequeñas no es estar en contra de las empresas. Querer la prosperidad en todos los rincones de nuestro país, y no solo en la ciudad de Londres, no es estar en contra de las empresas", ha argumentado.

Además, Corbyn ha prometido "más inversión de la que hayáis soñado", "una mano de obra bien formada como jamás hayáis pensado", "infraestructuras de vanguardia mundial" y la banda ancha que tanto tiempo lleváis demandando.

"Vais a disfrutar de la red de transporte fiable que siempre quisisteis, la certidumbre de una unión aduanera y el acceso al mercado único que lleváis defendiendo", ha remachado.

En particular, Corbyn se ha referido a su compromiso de renacionalizar parcialmente BT para dar fibra óptica a la población. "Creo que es una buena propuesta para mejorar la calidad de la banda ancha. Aceptáis el principio de que debería de haber cobertura universal de electricidad y servicios postales. La banda ancha es absolutamente esencial. Lo he planteado porque pienso que es sensato y factible", ha explicado.

Corbyn se ha referido además a su propuesta de semanas de cuatro días laborables y ha explicado que el tiempo perdido se compensaría con un incremento de la productividad.