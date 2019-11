R.Unido.- Corbyn descarta autorizar un referéndum en Escocia en su hipotético primer mandato

Publicado 13/11/2019 15:58:52 CET

LONDRES, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeemy Corbyn, ha asegurado que si sale elegido primer ministro tras las elecciones parlamentarias del 12 de diciembre no autorizará la celebración de un nuevo referéndum independentista en Escocia durante su primer mandato, lo que enfría sus opciones negociadoras con el Partido Nacional Escocés (SNP).

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, abrió la semana pasada la puerta a acordar una "alianza progresista" para echar al Partido Conservador del Gobierno, pero avanzó que no daría su apoyo a candidatos contrarios a su plan de celebrar una nueva consulta secesionista en 2020.

El laborismo ha navegado entre dos aguas en este tema y, al menos hasta ahora, había deslizado que no se opondría de forma activa a la celebración de un referéndum similar al que ya fracasó en septiembre de 2014. No obstante, también había apuntado que no sería una prioridad, según la BBC.

Corbyn se ha mostrado más tajante este miércoles en declaraciones a los periodistas en Glasgow: "No habrá referéndum en el primer mandato del gobierno laborista, porque creo que necesitamos concentrarnos completamente en la inversión para Escocia".

El primer ministro, Boris Johnson, ha utilizado el posible plebiscito en Escocia como argumento en contra de Corbyn y ha advertido de que una posible alianza entre el Partido Laborista y el SNP "arruinaría 2020" con dos referéndums, en alusión también a una hipotética segunda consulta sobre el Brexit.