Dimite la diputada británica Nadine Dorries, acusando a Sunak de abandonar el conservadurismo e ir a la deriva

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada británica Nadine Dorries ha renunciado formalmente a su escaño parlamentario once semanas después de prometer que se iría y lo ha hecho lanzando un mordaz ataque contra el primer ministro del país, Rishi Sunak, que se enfrenta a otra difícil elección parcial.

La ex ministra tory había anunciado en junio que abandonaría los Comunes con "efecto inmediato" en protesta por no haber sido incluida en la lista de honor de la dimisión de Boris Johnson, pero no lo había hecho hasta ahora.

En su carta de dimisión, Dorries ha acusado al primer ministro de traicionar los principios conservadores y de poner en peligro su seguridad personal al azuzar "un frenesí público" contra ella.

El Tesoro ha confirmado que ha recibido la notificación de la intención de Dorries de dimitir, y se espera que sea apartada de los Comunes al ser nombrada el martes para el cargo histórico de Steward and Bailiff of the Three Hundreds of Chiltern.

Esto allanará el camino para que se celebren elecciones parciales en su circunscripción de Mid Bedfordshire en las próximas semanas, lo que supondrá un golpe para Sunak, que está perdiendo apoyos en las encuestas.

En su declaración, publicada en el diario conservador 'The Mail on Sunday', Dorries ha recriminado a Sunak haber abandonado "los principios fundamentales del conservadurismo" y ha asegurado que "la historia no le juzgará amablemente".

"Desde que asumió el cargo hace un año, el país está dirigido por un Parlamento zombie en el que no ha ocurrido nada significativo", ha expresado. "El Gobierno está a la deriva. Habéis dilapidado la buena voluntad de la nación, ¿para qué?", ha apostillado.

PRESIONES Y "ATAQUES CLARAMENTE ORQUESTADOS"

En las últimas semanas, la ex ministra de Cultura se ha visto sometida a una presión cada vez mayor --también por parte de otros diputados conservadores-- para que cumpliera su promesa de dimitir.

En respuesta a estas presiones, Dorries aseguró que estaba retrasando su salida mientras investigaba por qué se le había denegado un escaño.

En su extensa carta, la hasta ahora diputada ha acusado a Sunak de liderar ataques contra ella que han provocado que "la Policía haya tenido que visitar mi casa y ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones debido a amenazas contra mi persona".

"Los ataques personales, claramente orquestados y casi diarios, demuestran el lamentable bajo nivel al que ha descendido su Gobierno", ha dicho.

En su carta, Dorries ha aclarado también que manifestó por primera vez al Secretario del Gabinete, Simon Case, su intención de dimitir en julio del año pasado, pero que aliados cercanos del premier "habían continuado hasta hoy implorándome que esperase hasta las próximas elecciones generales en lugar de propiciar otra elección parcial perjudicial para el partido en un momento en el que este está sistemáticamente veinte puntos por detrás en las encuestas".

Por otro lado, la correligionaria del ex primer ministro Johnson ha indicado que el libro que ha escrito, titulado The Plot: The Political Assassination Of Boris Johnson (El complot: el asesinato político de Boris Johnson), que se publicará en septiembre, "expone cómo se ha corrompido el proceso democrático en el seno de nuestro partido" y la ha llevado a la conclusión de que no puede seguir siendo diputada.

UN RETO MAYOR

En su carta, Dorries ha espetado a Sunak que el líder laborista, Keir Starmer, "no tiene las cualidades ganadoras de Thatcher, Blair o Boris Johnson, y lamentablemente, Primer Ministro, usted tampoco".

"Sus acciones han dejado a unos 200 o más de mis colegas diputados ante un tsunami electoral y la pérdida de sus medios de vida, porque en su impaciencia por convertirse en Primer Ministro antepuso su ambición personal a la estabilidad del país y de nuestra economía", le ha reprochado.

Los laboristas confían en remontar la mayoría de 24.000 votos de Dorries en las elecciones parciales de Mid Bedfordshire, que el Partido Conservador ocupa desde 1931.

El jefe de campaña de la oposición en Mid Bedfordshire, Peter Kyle, ha admitido que se trata de un "reto mayor" que su reciente éxito en Selby y Ainsty, donde volteó una mayoría conservadora de 20.000, pero insistió en que "estamos realmente preparados para afrontarlo".

Sin embargo, los liberaldemócratas también creen que tienen la posibilidad de dar otra sorpresa en las elecciones parciales, después de remontar una mayoría azul de 19.000 en Somerton y Frome.

"La gente de Mid Bedfordshire se merece algo mejor que este circo que han montado los conservadores estos últimos meses", ha opinado Ed Davey. Por el momento, Downing Street no se ha pronunciado al respecto.