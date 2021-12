Donald Trump acusa a Meghan Markle de "faltar al respeto" a Isabel II y de "utilizar" al príncipe Enrique

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que Meghan Markle ha "faltado al respeto" a la reina Isabel II por sus críticas al trato recibido por parte de la Casa Real británica, en una entrevista en la que también ha acusado a la duquesa de Sussex de "utilizar" a su marido, el príncipe Enrique.

"No soy un admirador. No lo fui desde el día uno", ha revelado Trump en una entrevista con el expolítico británico Nigel Farage, en la que no ha escatimado críticas contra Markle por su actitud durante estos últimos meses. "Creo que Enrique está siendo utilizado y algún día lo lamentará", ha añadido.

Para el expresidente norteamericano, los posicionamientos públicos de la duquesa han "arruinado" la relación de su marido con la familia "y han hecho daño a la reina", según los extractos publicados por la cadena GB News antes de la divulgación completa de la conversación con Farage.

No es la primera vez que Trump critica a los duques de Sussex, a los que instó a pagarse su seguridad tras trasladarse a Estados Unidos. En cambio, sí ha tenido buenas palabras para Isabel II, que en el verano de 2019 recibió al magnate neoyorquino durante una polémica visita de Estado a Reino Unido.