R.Unido/España.- González Laya se estrena defendiendo una relación con Reino Unido "lo más estrecha posible, pero justa"

Publicado 14/01/2020 23:26:07 CET

Defiende que el Gobierno español pondrá en práctica una actitud "de moderación y responsabilidad"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha aprovechado su primera intervención pública tras tomar posesión de su cargo para lanzar un mensaje al Reino Unido, previo a su salida de la Unión Europea a partir del próximo 31 de enero, afirmando que España quiere una relación "lo más estrecha posible, pero justa".

Así lo ha declarado González Laya durante su primer discurso como ministra de Exteriores, tras tomar este lunes posesión de su cargo, en un evento celebrado en la Bolsa de Madrid, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y con el aforo lleno de inversores con motivo del 'Spain Investors Day'.

González Laya ha defendido que España quiere ser un actor "activo y constructivo" en la Unión Europea, donde considera que hay "grandes desafíos", como la relación futura con el Reino Unido, un país con el que, tras el Brexit, espera tener una relación "lo más estrecha posible", aunque remarcó que también tiene que ser "justa".

En esta intervención, la ministra ha vuelto a repetir su mensaje en inglés de "Spain is back, Spain is here to stay" (España ha vuelto y está para quedarse"), que ya pronunció en su toma de posesión, para insistir en que su Gobierno "quiere aportar soluciones a los retos a los que se enfrenta la transformación de España".

Entre estos retos, remarcó la competitividad, la transición ecológica, la revolución digital y la justicia social, que cree que son los pilares en los que se va a basar la acción de Gobierno tras los que ha denominado un periodo de "parálisis y dificultad".

Por ello, ha destacado que ahora empieza "una nueva fase" con un programa de trabajo "claro" y una actitud "de moderación y responsabilidad" con la ambición de posicionar a España "en el lugar que le corresponde tanto en Europa como en el mundo".

CORREA DE TRANSMISIÓN DE LAS REFORMAS INTERNAS

González Laya espera alcanzar este objetivo con una articulación "muy clara" de las políticas, tanto de las internas como de la externas, avanzando así que su departamento trabajará "estrechamente" con la vicepresidente tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y con la ministra Reyes Maroto.

En este sentido, González Laya ha enfatizado que su Ministerio será "correa de transmisión" para las reformas internas del país, al mismo tiempo que contribuirá a "estabilizar" la situación internacional", que cree que sufre "demasiadas turbulencias".

Para ello, pretende apostar por el "multeratelarismo" y ajustándose a la "realidad del siglo XXI", apoyando la diplomacia económica y comercial en tres ámbitos de actuación claves para España: el comercio, la inversión y el turismo.