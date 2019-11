R.Unido.- Farage anuncia que no comparecerá como candidato a diputado en las elecciones británicas

Publicado 03/11/2019 10:50:20 CET

LONDRES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, ha anunciado que no comparecerá a las elecciones del próximo 12 de diciembre para conseguir un escaño y en su lugar se dedicará a recorrer el país para extender su programa euroescéptico.

"He pensado largo y tendido en esto. No quiero estar en política toda mi vida, y no puedo estar al mismo tiempo en la Cámara de los Comunes", ha declarado Farage al programa de Andrew Marr, en la BBC.

"Entonces, ¿qué hago? ¿Busco un escaño en el Parlamento o mejor me dedico a viajar a lo largo y ancho de Reino Unido para manifestar mi apoyo a 600 candidatos? Creo que este último derrotero es el más apropiado", ha añadido.

Farage ha aprovechado para volver a poner de manifiesto sus discrepancias con el primer ministro británico, Boris Johnson, a quien ha amenazado con obstaculizar durante las próximas elecciones generales del 12 de diciembre a través de la presentación en masa de candidatos que podrían arrebatar el voto conservador.

"Johnson está presentando un Brexit realizado por la gente que quiere quedarse en la Unión Europea, es una estafa extraordinaria y en un 95 por ciento el mismo acuerdo que el de (su predecesora) Theresa May", ha declarado.