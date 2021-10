Reino Unido amenaza con recurrir a la Marina Real en el contencioso pesquero con Francia

Archivo - 21 May 2021, United Kingdom, Portsmouth: (L-R) UK Air Chief Marshal Sir Mike Wigston, First Sea Lord Admiral Tony Radakin, UK Prime Minister Boris Johnson, Commodore Steve Moorhouse, Captain Angus Essenhigh and UK Defence Secretary Ben Wallace f

Archivo - 21 May 2021, United Kingdom, Portsmouth: (L-R) UK Air Chief Marshal Sir Mike Wigston, First Sea Lord Admiral Tony Radakin, UK Prime Minister Boris Johnson, Commodore Steve Moorhouse, Captain Angus Essenhigh and UK Defence Secretary Ben Wallace f - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha advertido de que podrían recurrir a la Marina Real si los pescadores franceses bloquean los puertos británicos del canal de la Mancha o el "Túnel del Canal" o Eurotúnel en protesta por las restricciones a la pesca.

"Ese comportamiento sería ilegal y la Marina Real podría intervenir para que se respete la ley", ha advertido Wallace en una entrevista publicada este fin de semana por el periódico británico 'The Telegraph'.

"Todos los estados tienen la obligación de hacer cumplir la ley. No toleraríamos que los británicos incumplieran la ley y esperamos que todos los países hagan lo mismo", ha añadido.

Los pescadores franceses protestan por que las autoridades británicas hayan concedido 12 de las 47 solicitudes de licencia para la pesca de pequeñas embarcaciones en aguas territoriales británicas.

En cuanto a la tensión provocada por el pacto de defensa AUKUS quie incluye a Estados Unidos, Reino Unido y Australia y que ha provocado la ira de Francia por la cancelación de un millonario contrato con Australia, Wallace ha defendido el cambio.

"Australia buscaba una capacidad estratégica diferente de la que había elegido inicialmente. Tras tomar esa decisión es perfectamente comprensible que eligiera a sus socios de los Cinco Ojos", ha apuntado en referencia a la alianza de inteligencia que integran Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.

"La industria de defensa de Francia está muy nacionalizada, así que creo que Francia toma un rechazo a su industria como un rechazo a Francia. Sin embargo, nosotros esperamos que British Aerospace gane todos los contratos, pero si no lo hace, no me lo tomo como si tal o cual país nos hubiera rechazado", ha argumentado.

EJÉRCITO DE LA UE

En lo que respecta a las propuestas para formar un ejército de 20.000 soldados dependiente de la UE, Wallace ha cuestionado que la UE sea capaz de alcanzar una decisión política sobre si utilizarlos o no.

"Lo importante es si se puede llegar a una decisión política para enviar a hombres y mujeres que podrían morir", ha afirmado. "Por eso creo que hay dos motivos que lo hacen inútil: primero, ya tienes algo parecido funcionando para el 90 por ciento de Europa, la OTAN, y no hay necesidad de duplicarlo; y segundo, no creo que la UE pueda llegar a acuerdos sobre cuestiones de vida o muerte como estas, así que tendrías a un ejército parado que no haría mucho", ha señalado.

"¿Se imaginan las discusiones sobre quién compraría el material? ¿Los franceses, los alemanes? ¿Y después, vamos a utilizarlo? Creo que es más una nota de prensa que una realidad", ha remachado.