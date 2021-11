MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro británico John Major ha criticado este sábado al actual primer ministro, Boris Johnson, por la gestión "vergonzosa y errónea" del Gobierno en el caso del diputado Owen Paterson, del Partido Conservador, quien dimitió el pasado jueves tras ser acusado de corrupción y a pesar de haber recibido el apoyo de Johnson.

"Creo que la forma en la que ha gestionado eso el Gobierno ha sido vergonzosa, errónea e impropia de cualquier gobierno. Además afecta y hunde la reputación del Parlamento", ha indicado en declaraciones a la emisora BBC Radio 4. "Hay en su comportamiento un tufo general de 'ahora somos los jefes'. Tiene que parar. Tiene que parar pronto", ha añadido.

"He sido conservador toda mi vida y me preocupa cómo se está comportando el Gobierno y sospecho que mucha otra gente. Me parece, como Conservador de toda la vida, que mucho de lo que están haciendo no se corresponde con un comportamiento conservador", ha argumentado. "Han roto la ley y las dilaciones en el Parlamento", ha añadido.

En concreto se ha referido al Protocolo de Irlanda del Norte anexo al tratado del Brexit. "Han incumplido tratados (...). Han incumplido su palabra en muchas ocasiones", ha destacado. "La corrupción es inaceptable", ha remachado.

El diputado Paterson ha dimitido cuando se enfrentaba a una posible suspensión de 30 días por haber presuntamente infringido la normativa sobre 'lobbies' por un empleo en el sector privado por un salario de 110.000 libras anuales (unos euros) y abandona así el escaño que ocupaba desde hacía 24 años.

La Comisión de Normativa Común indicó la semana pasada que Paterson había hecho un mal uso de su posición como diputado para beneficiar a dos empresas para las que había trabajado. Así, los miembros de la comisión recomendaron su suspensión por un periodo de 30 días.