Johnson viaja a Escocia pero descarta reunirse con Sturgeon por problemas de agenda

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha viajado este miércoles a Escocia, pero ha descartado reunirse con la ministra principal de la región, Nicola Sturgeon, por problemas de agenda.

Sturgeon había invitado a Johnson a reunirse con ella en su residencia oficial en Edimburgo, la capital escocesa, para abordar la recuperación ante la pandemia de coronavirus.

En una carta dirigida a la mandataria escocesa, Johnson ha señalado que está "dispuesto a gestionar una reunión en persona con Sturgeon y otros ministros principales para mantener conversaciones constructivas, tal y como sucedió antes de verano".

"Acordamos que deberíamos establecer un foro que refleje el compromiso entre las diferentes administraciones para dar soluciones tangibles a los intereses de la población en todo Reino Unido", recoge la misiva a la que ha tenido acceso el diario 'Evening Standard'.

Asimismo, el 'premier' británico ha matizado que espera "poder trabajar de forma conjunta" con las autoridades escocesas para "abordar la vacunación contra el coronavirus este otoño". "Estoy deseando encontrarme con usted lo antes posible para que trabajemos juntos", ha insistido.

Sturgeon, por su parte, había admitido el lunes que ambos líderes "tienen diferencias políticas", pero resaltó que las partes debían trabajar juntas "siempre que sea posible". Durante su visita a Escocia, donde permanecerá dos días, Johnson espera abordar cuestiones referentes a la posible celebración de un segundo referéndum sobre la independencia escocesa.

El 'número dos' del Gobierno, Michael Gove, señaló el domingo que las autoridades "no se interpondrán en el camino de un plebiscito" si esa es la "voluntad definitiva" del pueblo escocés. No obstante, manifestó que "no es lo correcto". "La gente tampoco cree que lo sea. No es el momento de hacer esa pregunta", dijo.