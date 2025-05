Starmer firma un acuerdo con Mauricio para devolver Chagos pese a las dudas judiciales

La base militar de Diego García será arrendada por 120 millones de euros al año

Mauricio dice que es una "gran victoria" y EEUU destaca que "garantiza el funcionamiento estable" de la mencionada base

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este jueves que ha firmado un acuerdo con Mauricio para devolver la soberanía del archipiélago de Chagos, su última colonia en África, por el que arrendará el control de la base militar de Diego García por 101 millones de libras (alrededor de 120 millones de euros) anuales por un periodo de 99 años.

"He firmado un acuerdo para asegurar la base conjunta de Reino Unido y Estados Unidos en Diego García. Esto es absolutamente vital para nuestra defensa e inteligencia, y por lo tanto, para la seguridad del pueblo británico. La evaluación completa de su importancia es altamente clasificada", ha declarado en una rueda de prensa.

No obstante, ha aprovechado la ocasión para "hablar con la mayor franqueza posible" sobre la "suma importancia" de "la ubicación estratégica de esta base": "Desde el despliegue de aeronaves para derrotar a terroristas en Irak y Afganistán, hasta la anticipación de amenazas en el mar Rojo y el Indopacífico, la base es fundamental para nuestra seguridad interior".

"Nos ha ayudado a contrarrestar las amenazas a Reino Unido, a apoyar operaciones antiterroristas contra Estado Islámico y a reducir el riesgo para los valientes militares británicos y estadounidenses", ha asegurado el jefe de Gobierno británico durante su intervención, que ha remarcado que esta ubicación "ayuda a combatir algunas de las amenazas más desafiantes".

Así, ha aseverado que la base "brinda" tanto a Londres como a Washington "capacidades únicas y vitales" que les "benefician directamente". Según ha indicado, "muchas de estas capacidades son secretas" pero incluyen, tal y como ha relatado, aeródromos y puertos de aguas profundas, instalaciones para el funcionamiento del sistema GPS, el seguimiento de objetos en la órbita terrestre o la supervisión del tratado contra ensayos nucleares.

"Casi todo lo que hacemos desde la base se realiza en colaboración con Estados Unidos. El presidente (estadounidense, Donald) Trump, junto con otros aliados, ha acogido con satisfacción el acuerdo porque comprende la importancia estratégica de esta base y que no podemos ceder este terreno a otros que intenten perjudicarnos", ha manifestado.

"Y seamos claros: teníamos que actuar ahora, porque la base estaba amenazada", ha manifestado, en referencia a las recientes órdenes judiciales. En este sentido, ha considerado que "los tribunales ya han tomado decisiones que socavan" su posición. Así, ha afirmado que si Mauricio inicia de nuevo procedimientos legales, Reino Unido "no tendría una perspectiva realista de seguridad".

Por último, ha hecho hincapié en que este acuerdo "es la única manera de mantener la base a largo plazo". "No hay alternativa. Nunca arriesgaremos la seguridad nacional. Por eso, hemos actuado para proteger nuestro interés nacional, fortalecer nuestra seguridad nacional y proteger al pueblo británico durante muchos años", ha concluido.

MAURICIO: "GRAN VICTORIA"

Por su parte, el primer ministro de Mauricio, Navin Ramgoolam, al presentar los términos del acuerdo firmado de forma virtual, ha considerado que se trata de "una gran victoria" para "la nación mauriciana".

"Esta es una gran victoria para nosotros. Hay que decir que el acuerdo es histórico. (...) Lo más importante es que todo el tiempo tuvimos que decir que queríamos la soberanía sobre todo el archipiélago de Chagos", ha declarado.

Ramgoolam ha subrayado que "el principio de soberanía es el más importante", pero ha mencionado que el acuerdo incluye un fondo fiduciario de 40 millones de libras (47,6 millones de euros) para los chagosianos.

"Desde que se firmó el tratado, hemos profundizado nuestra colaboración y estamos encaminados a un nuevo comienzo con Inglaterra, (basado) en el respeto mutuo y en (línea) con el Derecho Internacional", ha dicho, celebrando que el acuerdo cuenta con el visto bueno de las autoridades estadounidenses.

EEUU CELEBRA EL "HISTÓRICO ACUERDO"

El Gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, ha celebrado el "histórico acuerdo" alcanzado entre Reino Unido y Mauricio sobre el futuro del archipiélago de Chagos.

"Garantiza el funcionamiento estable, eficaz y a largo plazo de la base militar conjunta estadounidense-británica en Diego García, crucial para la seguridad regional y mundial", ha defendido en un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Con todo, el jefe de la diplomacia estadounidense ha "valorado la dedicación de ambas partes" y ha señalado que Washington "espera con interés la continuación" de su colaboración "para garantizar el éxito de las operaciones conjuntas".

Este anuncio llega horas después de que un juez del Tribunal Supremo de Reino Unido emitiera una orden judicial de última hora que pausó temporalmente la finalización del acuerdo, a raíz de una demanda contra el Ejecutivo por parte de dos chagosianas.

El pacto llega cinco años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara que Londres debía poner fin "lo más rápidamente posible" a su administración de Chagos, del que fue expulsada toda la población tras la colonización del archipiélago por parte de los británicos.

El tribunal internacional consideró que Chagos "no fue separado de forma adecuada de Mauricio tras su descolonización" y sostuvo que el proceso "no fue completado legalmente cuando ese país accedió a la independencia en 1968", habida cuenta de que la separación no se fundamentó tampoco "en la expresión libre y genuina de la voluntad del pueblo afectado".