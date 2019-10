R.Unido.- La Policía acude al congreso 'tory' en Mánchester por un incidente con un diputado

Publicado 01/10/2019 17:57:04 CET

LONDRES, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha tenido que acudir este martes al lugar donde se celebra el congreso del Partido Conservador británico, en Mánchester, después de que un diputado se encarase con un miembro del personal de seguridad que supuestamente le recriminaba que intentase colar a un acompañante no autorizado.

El diputado en cuestión, Geoffrey Clifton-Brown, de 66 años, intentó entrar en una de las salas con una persona que carecía del pase de acceso, lo que generó momentos de tensión que incluso llevaron a la intervención de la Policía, según fuentes citadas por la BBC.

Un portavoz del partido ha tachado de "inaceptable" el incidente, tras el cual la organización ha solicitado a Clifton-Brown que abandonase las instalaciones a la espera de ver "si son necesarias más acciones". "Siempre aplicamos una política de tolerancia cero frente a cualquier comportamiento inadecuado hacia nuestro dedicado personal", ha afirmado.

El diputado no ha negado los hechos en una breve declaración. "No tengo nada más que decir sobre eso. No quiero comentarlo en verdad", ha dicho, según informa la radiotelevisión pública.