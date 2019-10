R.Unido.- Prosus lanza una OPA hostil sobre Just Eat, que se dispara un 24% en Bolsa

Publicado 22/10/2019 11:52:05 CET

LONDRES, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prosus, el brazo inversor de la firma sudafricana Naspers, accionista de referencia de Delivery Hero, ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Just Eat, que valora a la empresa británica de reparto de comida a domicilio en 4.900 millones de libras esterlinas (5.690 millones de euros) y rivaliza con la propuesta de fusión planteada por la holandesa Takeaway.com.

"Prosus ha planteado recientemente a la junta directiva de Just Eat una serie de propuestas indicativas para adquirir la compañía, pero no se ha logrado llegar a un acuerdo", explica la entidad en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, donde señala que con este anuncio pretende dar a los accionistas de Just Eat la oportunidad de valorar su oferta de compra.

En concreto, la propuesta de compra de Prosus ofrece el pago de 710 peniques en efectivo por cada acción de Just Eat, lo que representa una prima del 20% respecto del precio del cierre de las acciones de la compañía en la sesión del lunes. Tras confirmarse la oferta, los títulos de Just Eat se disparaban más de un 24% en la Bolsa de Londres.

Asimismo, el brazo inversor de Naspers, accionista de referencia de la china Tencent, sostiene que su oferta representa una prima del 20% respecto del valor estimado en la propuesta de fusión planteada por Takeaway.com, que rondaría los 594 peniques por cada acción de la británica en función del precio de 71 euros en el que cerraron las acciones de Takeaway.com este lunes.

Prosus defiende que los términos de su oferta en efectivo proporcionan "certeza y un valor convincente para los accionistas de Just Eat", frente a la volatilidad del mercado y la incertidumbre macroeconómica, subrayando que el negocio requerirá una inversión sustancial, superior a la planificada por la dirección de Just Eat, a fin de mantener su crecimiento y defender sus posiciones en el mercado frente a la intensa competencia, algo que no cree que la fusión planteada con Takeaway.com aborde de manera eficaz.

La firma inversora señala en su oferta que de alcanzar "no menos del 75%" de los derechos de voto de Just Eat tiene la intención de que la compañía británica solicite la cancelación de la negociación de sus acciones en la Bolsa de Londres.

"Presentamos esta idea a la junta de Just Eat, de buena fe, pero no hemos podido alcanzar un compromiso de manera constructiva en lo que vemos como una propuesta convincente para los accionistas de Just Eat", indicó Bob van Dijk, consejero delegado de Prosus, para quien su compañía está en mejores condiciones de apoyar a Just Eat en su próxima fase de inversión.

PRESENTE EN MÁS DE 40 MERCADOS.

Prosus es uno de los principales operadores mundiales en el sector de reparto a domicilio de comida, con una inversión de unos 2.800 millones de dólares (2.513 millones de euros) en más de 40 mercados desde 2016, incluido iFood en América Latina, Swiggy en India y Delivery Hero, que opera en 41 mercados.

El pasado mes de agosto, los consejos de administración de Just Eat y de su competidora holandesa Takeaway.com ratificaron el principio de acuerdo para la fusión de ambas compañías mediante un intercambio de acciones que daría origen a una de las mayores plataformas online del sector con más de 355 millones de pedidos por un valor de 7.300 millones de euros en 2018.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 acciones de Takeaway.com por cada título de la empresa en su poder. En función de esta ecuación de canje, al cierre de la transacción los accionistas de Just Eat controlarán el 52,15% de la nueva compañía y los de Takeaway.com alrededor del 47,85%.

Just Eat registró una facturación de 247,5 millones de libras (287,7 millones de euros) en el tercer trimestre de 2019, lo que equivale a un incremento del 25% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Entre julio y septiembre, los pedidos del grupo crecieron un 16%, hasta totalizar 62 millones. De su lado, la facturación en los nueve primeros meses del año fue de 717,8 millones de libras (834,7 millones de euros), un 28% más.

La británica confía en alcanzar una facturación en el conjunto del ejercicio de entre 1.000 y 1.100 millones de libras (1.162,8 y 1.279,1 millones de euros), al tiempo que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) subyacente, excluyendo los mercados de Brasil y México, alcanzará una horquilla de entre 185 y 205 millones de libras (215,1 y 238,4 millones de euros).