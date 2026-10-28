Archivo - FILED - 24 May 2023, United Kingdom, London: FILE PHOTO - A view of the City of London, with the Royal Exchange and the Bank of England in the foreground. Photo: Christoph Meyer/dpa - Christoph Meyer/dpa - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Finanzas de Reino Unido, John Healey, ha anunciado que elevará hasta el 6% el recargo adicional a los beneficios de los bancos, desde su 3% actual, aunque esta medida únicamente se aplicará durante 15 meses, a contar desde enero de 2027, un endurecimiento menor al esperado y temporal, lo que ha supuesto un impulso del sector bancario británico en la Bolsa de Londres.

"En medio de la crisis económica mundial, espero que nuestros bancos ayuden a financiar un respiro para las familias británicas. Así pues, los bancos pagarán un 3% adicional sobre la comisión bancaria. Esta medida tendrá una duración limitada para financiar ayudas inmediatas en las facturas de energía, comenzando en enero y finalizando 15 meses después", ha explicado Healey en la presentación de su primer presupuesto ante el parlamento británico.

De esta manera, las entidades financieras que operan en Reino Unido comenzarán a pagar un gravamen del 31%, compuesto por el impuesto de sociedades del 25% más el nuevo recargo del 6%, frente al 28% que enfrentan hasta la fecha.

Healey ha expresado que la financiación recaudada a través de este impuesto se destinará a medidas para rebajar el impacto de la factura energética en las familias británicas, al calor del alza de los precios de la energía en todo el mundo a raíz de la guerra de Irán.

"Nuestros bancos, líderes a nivel mundial, realizan una contribución enorme a este país a través de los impuestos que pagan, el empleo, la industria y la inversión que respaldan.Como ministro de Hacienda, quiero decirles directamente a nuestros bancos: valoro y agradezco el papel que desempeñan. Y, en medio de las tormentas económicas globales, espero que nuestros bancos ayuden a proporcionar un respiro a las familias británicas", ha declarado el responsable de Hacienda de Reino Unido.

La reacción en los mercado bursátiles no ha tardado en llegar y las acciones de los bancos se han disparado tras el anuncio. La limitación de la subida al 3%, frente al 5% que se vaticinaba previamente, y la temporalidad de la medida han sido bien recibidos entre los inversores.

Lloyds (+1,71%), NatWest (+1,96%), Barclays (+1,62%) han mostrado importantes subidas en Bolsa, aunque durante la jornada han moderado sus aumentos, un impulso que no ha afectado tanto a HSBC que apenas crecía un 0,40%.

CHEQUE DE 100 LIBRAS Y REDUCCIÓN DEL IVA

La recaudación generada a través de este impuesto se destinará, entre otras cuestiones, a extender una ayuda de 100 libras (120 euros) para unos 20 millones de hogares británicos con el objetivo de reducir la carga que está suponiendo el incremento de precios en la tarifa eléctrica.

Igualmente, el Ejecutivo liderado por el primer ministro Andy Burnham mantendrá hasta el 1 de julio de 2027 el rebaja en el IVA que grava la electricidad ante lo que estiman un ahorro de alrededor de 50 libras (60 euros).

Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido presentar un nuevo marco de revisión del gasto para garantizar que las medidas gubernamentales reduzcan los la tarifa eléctrica durante los próximos diez años. Así, dejan de lado la intención del anterior gobierno, también del Partido Laborista, de implementar un nuevo impuesto al gas para financiar proyectos de hidrógeno, que pasará a estar sustentados por fondos públicos.

OTRAS AYUDAS A LOS HOGARES

El nuevo presupuesto contempla además un incremento del 3,9% del salario mínimo, hasta alcanzar las 13,21 libras (15,78 euros) por hora, lo que supone elevar en 910 libras (1.087 euros) los ingresos brutos anuales mínimos en el país.

En materia de vivienda, se pone en marcha el plan 'Tu primer vivienda' que busca ayudar a 70.000 personas a acceder al mercado inmobiliario. Desde el plano de la oferta, el Gobierno británico va a destinar 1.500 millones de libras (unos 1.800 millones de euros) adicionales a construir vivienda asequible, lo que eleva el total para los próximos diez años a 40.000 millones de libras (47.700 millones de euros).

"La esperanza empieza con un hogar: una salida de la calle, un hogar seguro para criar a tus hijos, las llaves de tu propia puerta", ha aseverado el ministro de finanzas.

IMPUESTOS Y EXENCIONES

Además del incremento de los impuestos al sector bancario, el responsable de Finanzas de Reino Unido ha elevado la carga impositiva a ciertas máquinas de apuestas del 20% al 25%, al tiempo que dejará fuera de las exenciones fiscales a los locales de juego y a las tiendas de productos de vapeo.

En esta línea, Healey ha anunciado un paquete para reducir o congelar la fiscalidad a 70.000 negocios de los sectores del comercio minorista, hostelería y ocio, lo que se une a la rebaja del 20% para pubs y locales con música en directo ya establecida previamente.

"Son los bancos quienes ayudarán a dar a las familias un respiro hoy. Y para nuestras calles comerciales, serán las máquinas de juego y las tiendas de vapeo las que ayuden a financiar que nuestros pubs, tiendas y cafés prosperen", ha indicado.

AUMENTO DEL GASTO EN DEFENSA

Las nuevas cuentas estatales incluye un aumento de 14.000 millones de libras (millones de euros) en la partida de defensa con el objetivo de elevar el gasto en este sector hasta el 2,7% del PIB, alineados con los compromisos adquiridos con la OTAN. Más allá, Reino Unido se marca como objetivo destinar el 3,5% del PIB a defensa para 2035, alcanzado el 3% en 2030.

"Mantener a la gente segura equipando a nuestras fuerzas armadas es el primer deber de cualquier gobierno. Lo digo como (ministro de Finanzas), como antiguo ministro de Defensa y como padre de un hijo reservista del ejército. Un reservista que volvió hace cuatro años de su formación inicial diciendo que no tenían equipo", ha indicado.

De hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado los compromisos de Healey en materia de seguridad y defensa. "Buenas noticias sobre el nuevo presupuesto de con un fuerte compromiso en defensa. El rol de Reino Unido en la seguridad transatlántica es vital, y doy la bienvenida a esta medida para poner a Reino Unido en un camino creíble hacia el cumplimiento del compromiso asumido por todos los Aliados de la OTAN en La Haya", ha destacado en redes sociales.