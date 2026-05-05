R.Unido.- El rendimiento del bono británico a 30 años se sitúa en el 5,76%, nivel máximo desde 1998

Archivo - 24 February 2022, Hessen, Frankfurt_Main: The curve of the German share index (DAX) which is displayed at the Frankfurt Stock Exchange shows depicts falling prices. The Russian attack on Ukraine sent stock markets around the world into a tailspi - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El rendimiento del bono británico a 30 años ha repuntado a niveles no vistos desde 1998, situándose en el 5,76%, lo que supone un fuerte incremento de los costes de endeudamiento del Gobierno británico a las puertas de las elecciones locales en Reino Unido de este jueves, en las que el gobernante Partido Laborista se enfrenta a una complicada situación, según las encuestas, ante el ascenso del populista Reform UK.

El mercado de bonos británicos --títulos conocidos como 'gilt'-- ha experimentado importantes aumentos de los rendimientos en los últimos meses tras el inicio del conflicto de Irán. Así, el rendimiento del 'gilt' a 30 años ha superado niveles máximos desde 1998, mientras que el bono a 10 años se encuentra por encima del 5%, en niveles máximos desde 2008.

El incremento de los rendimientos ocurre en un momento de debilidad del Ejecutivo de Keir Starmer que enfrenta este jueves una prueba clave en la que los votantes elegirán más de 5.000 puestos en los consejos locales y con el partido del ultraderechista Nigel Farage disparado en las encuestas.

Por otro lado, el Partido Verde también parte de buena posición en estas elecciones pudiendo acaparar cierto espacio político del laborismo, mientras que ciertos analistas apuntan a que el Partido Laborista podría perder hasta 2.000 puestos en los consejos locales.

En este sentido, analistas de ING vaticinaban la semana pasada que esta situación de incertidumbre política en el país con un liderazgo del primer ministro cada vez más debilitado podía suponer un repunte del rendimiento de los bonos británicos, el cual podría continuar en el futuro próximo.

"Los bonos del Estado ya están bajo escrutinio debido al riesgo de inflación, y la incertidumbre política podría impulsar aún más a los inversores (globales) a buscar otras alternativas", sostuvieron desde ING.

NUEVA LETRA A 12 MESES

En medio de esta situación, el Tesoro de Reino Unido prevé introducir un nuevo instrumento de financiación a 12 meses con el objetivo de "incrementar la diversificación y fortalecer la resiliencia" del programa de financiación del estado británico.

Esta nueva letra del tesoro a 12 meses será introducida en el mercado de bonos a finales del año financiero 2026-2027 y, tras una consulta del Gobierno de Reino Unido acerca del nuevo instrumento, la mayoría de los preguntados aseguraron que supondrá atraer una mayor demanda estructural en el mercado.

Pese a ello, los encuestados también notificaron que la nueva letra del tesoro se mantendrá a merced de los movimientos de precios del resto de bonos y que los inversores podrían verse más atraídos por otros instrumentos con un vencimiento mayor.