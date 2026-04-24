Starmer defiende que la soberanía sobre las Malvinas atañe únicamente a Reino Unido

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha insistido este viernes en que la soberanía sobre las islas Malvinas, histórico punto de conflicto con Argentina, solo corresponde a Londres y a los residentes del archipiélago, tras la filtración de un correo del Departamento de Defensa de Estados Unidos que plantea la cuestión.

"Las Malvinas votaron por aplastante mayoría a favor de su estatus como un territorio británico de ultramar y siempre hemos defendido su derecho a la autodeterminación y el hecho de que su soberanía atañe a Reino Unido", ha indicado un portavoz del primer ministro británico, en declaraciones recogidas por la cadena BBC.

Estos comentarios tienen lugar tras la filtración de un correo del Departamento de Defensa de Estados Unidos que apunta a la posibilidad de que Washington revise su apoyo a la soberanía británica como medida de represalia contra lo que denuncia como la pasividad de Londres a la hora de colaborar en la guerra de Irán.

El presidente de Argentina, Javier Milei, afín a Trump, insistió a principios de mes en el "pleno derecho" a la soberanía argentina sobre el archipiélago como un reclamo "inclaudicable" durante el acto de conmemoración por la guerra de 1982, al tiempo que ha insistido en su "voluntad de alcanzar una solución pacífica y duradera" a la disputa, mediante la reanudación de las negociaciones con Reino Unido.

El portavoz de Starmer ha insistido en que la postura del primer ministro sobre el tema de las Malvinas sigue una tradición histórica y "más clara no puede ser", como previos gobiernos británicos han explicado desde hace décadas a "sucesivas administraciones de Estados Unidos, y nada va a cambiar esta situación".