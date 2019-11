R.Unido.- Sturgeon se ofrece a apoyar a los laboristas pero reclama un segundo referéndum para Escocia

Publicado 08/11/2019 13:34:42 CET

LONDRES, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha abierto la puerta a formar una "alianza progresista" tras las próximas elecciones si no hay una mayoría clara en el Parlamento, aunque ha dejado claro que no apoyará a ningún partido que impida la celebración de un segundo referéndum independentista.

Sturgeon ha lanzado este viernes desde Edimburgo la campaña electoral del Partido Nacional Escocés (SNP), que aspira a seguir teniendo voz en Londres en un momento tras las elecciones del 12 de diciembre. "Vota SNP para escapar del Brexit", ha incluido entre las consignas de su discurso.

Aunque una mayoría de británicos votó en junio de 2017 a favor de que Reino Unido saliese de la UE, los datos se invirtieron en Escocia, un extremo que Sturgeon ha agitado en reiteradas ocasiones para defender su plan de repetir en 2020 la consulta secesionista que ya fracasó en septiembre de 2014.

El Gobierno conservador, tanto el actual con Boris Johnson como el anterior, liderado por Theresa May, ha rechazado esa segunda votación. Sturgeon se ha abierto ahora a buscar "una alianza progresista para echar a los 'tories' del Gobierno" si hay "un Parlamento colgado", es decir, en el que no haya una mayoría clara, según 'The Guardian'.

No obstante, la ministra principal escocesa, quien ha reconocido que no es especialmente partidaria del líder laborista, Jeremy Corbyn, ya ha advertido de que no dará su apoyo a partidos que se interpongan a este segundo referéndum, dando a entender cuál será su 'línea roja' para negociar una hipotética negociación postelectoral.