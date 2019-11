R.Unido.- Sturgeon reclama un nuevo referéndum independentista para Escocia en 2020

Publicado 15/10/2019 17:41:45 CET

LONDRES, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha propuesto la celebración de un referéndum independentista en 2020 y ha asegurado que el Parlamento central "no tiene derecho" a bloquear esta nueva consulta, que volvería a poner sobre la mesa la secesión que ya fue rechazada en septiembre de 2014.

En dicho referéndum, solo un 45 por ciento de los votantes apoyó la opción independentista, frente al 55 por ciento que optó por que Escocia siguiese formando parte de Reino Unido. Sturgeon ha argumentado que el contexto ahora es distinto debido al Brexit, rechazado en junio de 2017 por una mayoría de escoceses.

La ministra principal escocesa ha reavivado el debate aprovechando el congreso del Partido Nacional Escocés (SNP), desde donde ha defendido que el segundo referéndum "debe celebrarse el año que viene". Con este fin, plantea pedir este mismo año el visto bueno del Gobierno central, que por ahora se ha negado a cualquier concesión al respecto.

Sturgeon ha afirmado que Londres "no tiene derecho" a bloquear su petición y ha señalado que la oposición a una nueva consulta "no es sostenible" a estas alturas. No obstante, ha reconocido que cualquier referéndum debe ser legal, toda vez que, de lo contrario, no contaría con ningún reconocimiento a nivel internacional, según la BBC.

"Debe tener el reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es celebrar un referéndum. Nuestro trabajo es conseguir la independencia", ha esgrimido.