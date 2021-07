El Supremo de Reino Unido declara legal la ley de alojar mujeres trans en cárceles femeninas

LONDRES, 2 Jul. (DPA/EP) -

El Tribunal Supremo de Reino Unido ha ratificado la legalidad de la ley del Gobierno que permite alojar a mujeres transgénero en instituciones penitenciarias femeninas, ya que no hacerlo sería "ignorar de forma impermisible los derechos de las mujeres transexuales a vivir en el género que han elegido".

Una reclusa interpuso un recurso contra la política del Ministerio de Justicia que permite alojar a los reclusos según su identidad de género "independientemente de que hayan tomado alguna medida legal o médica para adquirir ese género". La presa había denunciado que fue agredida en 2017 por una mujer transgénero.

Los abogados de la reclusa han argumentado que permitir que las mujeres transexuales estén en cárceles femeninas "expone a las reclusas a un riesgo de agresión sexual que no se produciría de no existir esa asignación", recoge la agencia británica PA, lo que han considerado una "discriminación contra las mujeres cisgénero", algo que, no obstante, no pasa cuando los hombres transgénero son ubicados en prisiones masculinas, según los abogados.

Por su parte, el Ministerio de Justicia ha defendido que la política persigue un objetivo legítimo, que incluye "facilitar los derechos de las personas transgénero a vivir en y como su género adquirido y proteger la salud mental y física de las personas transgénero".

Este viernes, el Tribunal Supremo ha confirmado la defensa de las autoridades británicas al considerar que excluir a las mujeres transgénero de las cárceles femeninas supondría "ignorar, de forma impermisible, los derechos de las mujeres transexuales a vivir en el género que han elegido".

No obstante, el tribunal ha precisado que el historial delictivo de las mujeres trans debería tenerse en cuenta, una de las peticiones de la reclusa que interpuso la denuncia --que pedía la exclusión de aquellas condenadas por delitos sexuales o violentos contra las mujeres--. En este contexto, y "en un caso excepcional", una mujer transgénero podría "ser trasladada al polígono masculino" si es considerada de "alto riesgo".

"Se puede esperar (...) que las autoridades sean astutas para detectar cualquier caso de un preso masculino que, por razones siniestras, se limita a fingir que desea vivir en el género femenino", ha agregado finalmente el Supremo.