R.Unido.- Takeaway.com modifica la estructura de su fusión con Just Eat para competir con Prosus

Publicado 04/11/2019 10:44:26 CET

ÁMSTERDAM, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa holandesa de reparto de comida a domicilio Takeaway.com ha decidido lanzar una oferta de compra sobre su competidora Just Eat, modificando así los términos del acuerdo para la fusión entre ambas empresas, planteado el pasado mes de julio, ante la irrupción de Prosus, que el pasado mes de octubre lanzó una propuesta para adquirir la firma británica por 4.900 millones de libras (5.676 millones de euros).

De este modo, Takeaway.com ha cambiado el enfoque de la operación, inicialmente concebida como una combinación pactada entre las partes, por el de una "oferta recomendada", aunque mantiene la propuesta de entregar 0,09744 acciones nuevas propias por cada título de Just Eat, lo que valora la empresa británica en unos 4.700 millones de libras (5.443 millones de euros).

Asimismo, la firma holandesa ha fijado la condición para seguir adelante con la oferta de compra de alcanzar una aceptación de al menos el 75% de los derechos de voto de las acciones de Just Eat.

Takeaway.com ha subrayado su compromiso con la fusión entre ambas empresas y ha explicado que esta modificación de la estructura de la transacción "proporcionará mayor certidumbre sobre el acuerdo a los accionistas de Just Eat".

"Creemos que la combinación Just Eat Takeaway.com ofrece a sus accionistas un valor futuro muy superior al de Just Eat y Takeaway.com por separado, y a la reciente oferta de efectivo hecha por Prosus en particular. Con este cambio, brindamos certeza adicional de acuerdo a los accionistas de Just Eat", ha defendido Jitse Groen, consejero delegado de Takeaway.com.

En este sentido, la empresa holandesa considera que la propuesta de Prosus, el brazo inversor de la firma sudafricana Naspers, accionista de referencia de Delivery Hero, "infravalora significativamente" Just Eat y no permitiría a los accionistas de la británica participar del crecimiento futuro del negocio.