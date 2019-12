R.Unido.- Trump ve a Boris Johnson "muy capaz", aunque dice que prefiere quedarse "al margen" de las elecciones

Publicado 03/12/2019 11:25:43 CET

El presidente norteamericano niega que EEUU tenga interés en entrar en la sanidad pública británica

LONDRES, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que considera al primer ministro británico, Boris Johnson, una persona "muy capaz", aunque ha alegado que prefiere "quedarse al margen" de las elecciones para no "complicar" la situación política interna en Reino Unido.

Trump, que asiste en Londres a la cumbre de líderes de la OTAN, ha respondido con cautela a las preguntas sobre su posición sobre las elecciones del 12 de diciembre, después de que su defensa pública de Johnson generase polémica en Reino Unido en los últimos meses.

"Van a ser unas elecciones muy importantes para este gran país, pero no tengo nada que decir", ha declarado el mandatario norteamericano, quien no obstante ha recordado que es un "admirador del Brexit", uno de los grandes objetivos que Johnson se marcó a su llegada a Downing Street.

Asimismo, ha dedicado buenas palabras al 'premier' británico: "Creo que Boris es muy capaz y que hará un buen trabajo". Trump ha dado por hecho que se verá con Johnson en el marco de la cumbre de la OTAN, donde tiene previsto mantener "muchas reuniones", según los medios británicos.

Sobre la posibilidad de que, tras las elecciones, el primer ministro de Reino Unido sea el laborista Jeremy Corbyn, Trump ha declarado que puede "trabajar con todo el mundo". "Soy una persona muy fácil para trabajar", ha ha declarado.

RELACIONES COMERCIALES

El escenario que se abre para Reino Unido tras el Brexit ha generado debate por el papel que jugaría entonces Estados Unidos, con vistas principalmente a una negociación comercial que los principales líderes de los dos países han dado ya por sentada.

Trump, sin embargo, ha negado de forma tajante que Estados Unidos tenga interés en sacar algún tipo de partido de la sanidad pública británica, en principio fuera de la mesa de negociaciones: "No, en absoluto. No tengo nada que ver. Ni siquiera he pensado nunca en ello, sinceramente".

El Partido Laborista sostiene que los 'tories' quieren vender partes del sistema a compañías norteamericanas, algo que Johnson siempre ha negado. "No tenemos absolutamente nada que hacer y no lo querríamos, aunque nos lo entregasen en bandeja de plata", ha dicho Trump.