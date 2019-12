R.Unido.- Los unionistas de Irlanda del Norte sufren un duro revés frente a los independentistas irlandeses

Publicado 13/12/2019 4:58:46 CET

El Partido Unionista Democrático (DUP) ha sufrido un pronunciado descalabro electoral en Irlanda del Norte, lo que supone una pérdida de influencia en el Palacio de Westminster, así como en su propio parlamento en favor de los partidarios de la unión de la isla de Irlanda y contrarios al Brexit, tal y como han señalado los primeros recuentos este viernes por la mañana.

De acuerdo con estos resultados todavía no definitivos, la caída de los unionistas significaría la pérdida de dos de los diez parlamentarios que hasta la fecha tenían en la Cámara Baja, lo que dificultará su influencia para retrasar o bloquear asuntos como el del Brexit, algo que desde la formación siempre se ha temido debido a la particular situación de Irlanda del Norte en todo este asunto.

No sólo no le han ido bien las cosas al DUP fuera, pues en casa también han sufrido un duro varapalo. En North Down, la sede del Gobierno, el DUP no ha logrado hacerse con el hueco dejado por la presidenta del Parlamento Sylvia Hermon, por 3.000 votos que le dan el mando al Partido de la Alianza por Europa, contrario al Brexit.

Si se confirman el resto de proyecciones, Irlanda del Norte habría elegido a nueve parlamentarios nacionalistas, siete del Sinn Fein, dos del Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP), y ocho parlamentarios sindicalistas, según ha informado el periódico británico 'The Guardian'.

El partido de Arlene Foster, quien hace un año se jactaba de la influencia que podía tener sobre el Gobierno conservador de Reino Unido, ha visto como ahora el Parlamento de Irlanda del Norte adquiere una inclinación simbólica en favor de aquellos que desean la unidad de toda Irlanda.