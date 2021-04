Von der Leyen expresa su pésame a la reina de Inglaterra por la muerte de Felipe de Edimburgo

BRUSELAS, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha transmitido este viernes su pésame a la reina Isabel II de Inglaterra por la muerte de su marido, Felipe de Edimburgo, a los 99 años de edad.

"Triste de conocer la muerte de su alteza real el príncipe Felipe. Quisiera transmitir mi sincero pésame a su Majestad la reina, a la familia real y al pueblo de Reino Unido en este día tan triste", ha señalado la presidenta del Ejecutivo comunitario en un mensaje en Twitter.

El marido de Isabel II, el consorte que más tiempo ha estado al lado de un monarca en la historia de Reino Unido, "ha muerto en paz en el castillo de Windsor", según ha informado el Palacio de Buckingham en un comunicado, que se ha colgado físicamente a las afueras de esta residencia oficial pero se ha retirado para evitar aglomeraciones en el marco de la pandemia de coronavirus.

Reino Unido se encuentra bajo luto oficial, previsto en un protocolo llamado Operation Forth Bridge. Será así hasta el funeral del príncipe, cuya fecha aún no ha sido confirmada por el Palacio de Buckingham. No obstante, sí está claro que la pandemia alterará la ceremonia, ya que, bajo las restricciones actuales, no está permitido que asistan a este tipo de eventos más de 30 personas.

El duque de Edimburgo ha sido parte indisociable de todos los eventos que han rodeado a la monarquía británica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tras siete décadas como oficioso monarca consorte se le atribuyen más de 20.000 actos oficiales, entre ellos 250 visitas al extranjero.