Rusia/Alemania.-AMP.- Rusia expulsa a un diplomático alemán en Moscú después de que Berlín echara a representante ruso

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha anunciado este jueves la expulsión de un diplomático de la Embajada de Alemania en Moscú, en represalia por la medida tomada el pasado 22 de enero por parte de las autoridades alemanas respecto a un representante ruso al que Berlín echó tras acusarle de espionaje.

La jefa de la misión diplomática alemana fue convocada al Ministerio de Exteriores de Rusia para trasladarle la protesta por la decisión de Berlín de declarar persona 'non grata' a un diplomático de la Embajada rusa en Alemania a finales de enero, ha informado en un comunicado el Ministerio de Exteriores ruso, que ha calificado de "acusaciones infundadas" las actividades de Inteligencia formuladas en su contra como motivo para su expulsión.

Moscú señala que estas acusaciones "carecen de todo fundamento y son fabricadas", aduciendo que responden al "espíritu de la 'espionomanía' promovida en Alemania por las propias autoridades".

De esta forma, el Ministerio de Exteriores ruso afea que las acciones alemanas son una "provocación burda", que busca "desacreditar" a la misión diplomática rusa en Alemania y ha confirmado que se le entregó una nota a la embajadora germana que declaraba persona 'non grata' a un funcionario diplomático de la representación alemana en Moscú, en "respuesta simétrica" a la decisión del Ejecutivo alemán.

ALEMANIA RECHAZA LA EXPULSIÓN: "CARECE DE BASE Y ES INACEPTABLE"

Por su lado, Alemania ha rechazado el paso dado por Rusia, asegurando que la expulsión de su diplomático "carece de base factual y es totalmente inaceptable".

"Mientras nuestros diplomáticos respetan la ley y el orden, Rusia está provocando una escalada y espionaje bajo el pretexto de la diplomacia. El nuevo acto hostil de Rusia tampoco cambia eso", ha denunciado el titular de Exteriores, Johann Wadephul, en declaraciones en el marco de su visita oficial a Australia.

De esta forma, ha incidido en que en el futuro Berlín "reaccionará con firmeza" ante este tipo de actividades de parte de Rusia, asegurando que suponen una amenaza a la seguridad germana.