Aumentan a 23 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de muertos por la explosión que sacudió el viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, ha ascendido a 23, según el último balance de víctimas difundido este lunes el Ministerio de Emergencias de Rusia.

El gobernador de la región, Pavel Malkov, ha lamentado, además, que otras 134 personas han resultado heridas a causa del incidente, producido por un incendio registrado en las inmediaciones del inmueble, situado en el distrito de Shilovski, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Por su parte, los equipos de emergencias continúan con las operaciones de búsqueda y rescate con ayuda de los equipos caninos. De momento, los efectivos han logrado retirar la mitad de los escombros a medida que los perros especializados continúan con el rastreo.

Este mismo lunes ha entrado en vigor el día de luto anunciado el viernes por el gobernador en señal de apoyo a las víctimas y familiares de los afectados por lo que ha descrito como una "terrible tragedia". Además, ha dispuesto una serie de indemnizaciones para los familiares de las víctimas.