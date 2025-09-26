Aumentan a cerca de 20 los muertos por la ingesta de alcohol adulterado en Rusia

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la ingesta de alcohol adulterado en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo, ha aumentado a cerca de 20, según han confirmado este viernes las autoridades de Rusia.

El gobierno regional ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que "el Comité de Sanidad de Leningrado ha documentado en septiembre 19 fallecidos por ingesta del alcohol en el distrito de Slantski", incluidos ocho por beber "metanol".

"Los datos preliminares indican que la causa fue la producción y venta de alcohol de forma privada y no autorizada", ha manifestado, antes de agregar que hay otro hospitalizado en estado crítico por "envenenamiento por metanol".

Horas antes, la portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, había confirmado que las fuerzas de seguridad han detenido a un residente de la localidad de Gostisti por supuestamente "vender un líquido con alcohol" a otras personas, lo que derivó en "la muerte de siete personas y la hospitalización de otras tres".

"Las circunstancias del incidente están siendo investigadas", ha manifestado. En caso de que el hombre sea imputado por cargos de causar la muerte de otras personas por negligencia, usados generalmente en estos casos, se expondría a una pena de hasta cuatro años de cárcel.

Los sucesos de este tipo son relativamente frecuentes en el país euroasiático, donde el alcohol adulterado supone una alternativa generalmente más barata a otras bebidas, lo que permite además a los traficantes un negocio que permite ignorar los canales de venta y los impuestos establecidos en el sector de licores.