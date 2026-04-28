Rusia.- AMP.- Aumentan a siete los muertos por un incendio en un edificio en construcción en Moscú, Rusia

Archivo - Ambulancia en Moscú, Rusia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto este martes a causa de un incendio registrado en un edificio en construcción en la capital de Rusia, Moscú, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya detalles sobre los motivos del suceso.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha indicado que un total de 31 personas han sido rescatadas con vida, antes de afirmar que doce han tenido que recibir atención médica, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Los bomberos, que han trasladado al lugar numerosos vehículos y más de 200 efectivos, han logrado posteriormente contener y extinguir las llamas, que han afectado a la segunda y la tercera planta del edificio.