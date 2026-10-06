Rusia.- AMP.- Las autoridades de Moscú registran al menos un muerto y seis heridos tras detectar más de 600 drones

Archivo - RUSSIA, BELGOROD - JUNE 6, 2025: A view of the damaged facade of a court building after a drone attack by the Armed Forces of Ukraine. The attack left the building with shattered windows and a damaged facade - Pavel Kolyadin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y otras seis han resultado heridas en la región de Moscú fruto de ataques con drones ucranianos, tras haber detectado el lanzamiento de cerca de 650 drones ucranianos sobre este territorio ruso, según han informado las autoridades locales y regionales.

"Lamentablemente, una persona ha fallecido", ha declarado el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, que ha precisado que se trata de "un joven de 20 años", víctima de un ataque en la localidad de Radúmlia, en el distrito de Solnechnogorsk.

Asimismo, Vorobiov ha detallado que "seis personas han resultado heridas". Tres de ellas --en Yadrómino, Gorki y Pokróvskoye-- han requerido hospitalización, mientras que las tres restantes, en Liájovo, distrito de Domodédovo, han rechazado el ingreso médico.

El gobernador ha informado también de un incendio el Lobánovo, en el mismo distrito, así como de daños en una decena de viviendas particulares, además de afectaciones en otras construcciones y automóviles en distintas localidades.

Poco antes, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha informado de que un total de 650 drones se han dirigido hacia la región de Moscú entre la noche del 5 de octubre y la mañana del 6 de octubre.

"Entre las 20.30 horas (hora local) del 5 de octubre y las 5.00 horas del 6 de octubre, 650 vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) sobrevolaron la región de Moscú", ha declarado el alcalde en sus redes sociales.

Sobianin ha asegurado que la mayor parte de esos drones han sido destruidos por las fuerzas de defensa aérea rusas en líneas lejanas, mientras que 105 drones han sido neutralizados durante su aproximación a Moscú.